غوارديولا يطالب لاعبي مانشستر سيتي بـ"الحفاظ على مستواهم المرتفع"

وفاز سيتي، الذي ظفر بلقب الدوري الممتاز بعد خسارة آرسنال ثاني الترتيب من نوتنغهام فورست، مطلع الأسبوع الحالي، في 12 مباراة متتالية في دوري الأضواء.

ويملك سيتي 88 نقطة من 36 مباراة، ويتقدم بسبع نقاط على آرسنال الذي تتبقى له مباراة واحدة فقط.

لكن سيتي يضع كل تركيزه من أجل تحقيق إنجاز رياضي لا ينسى بالفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد، ثم على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل أن يحل فريقه ضيفا على برايتون أند هوف ألبيون سادس الترتيب غدا الأربعاء: "أفضل طريقة للاستعداد للنهائيات هو أن تكون جاهزا. وضعنا هذه المعايير وعلينا الحفاظ عليها".

وأوضح: "من الطبيعي أن يتراجع المستوى لأننا بذلنا الكثير من الجهد بالفعل. الجهد الذي بذلناه كان ضخما ومن الطبيعي أن يتراجع مستوانا بعد أن حصدنا اللقب".

وأضاف: "الفرق قادرة على إلحاق الضرر بنا وعلينا التأقلم على طريقة لعبنا في المباراتين المتبقيتين قبل مواجهة يونايتد وإنتر، ونحن في أفضل شكل ممكن".