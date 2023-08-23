اعتماد قائمة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان المرشح لرئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم

يذكر أن لائحة الانتخابات تنص على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يتكون من 13 عضوًا، هم: الرئيس بالانتخاب، وينضم رئيس رابطة المحترفين للمجلس دون انتخاب ويتولى منصب النائب الأول.

فيما يتم اختيار نائب ثانٍ من المتقدمين للعضوية، ويتم تحديد الاسم في أول اجتماع لمجلس الإدارة، فيما يتم اختيار 8 أعضاء من مرشحي الأندية بالانتخاب منهم 5 من أندية المحترفين، و3 من أندية الدرجة الأولى، و3 تم اختيارهم من قبل الرئيس من أصحاب الخبرات والكفاءات.

ويتولى النائب الأول لرئيس الاتحاد عبدالله ناصر الجنيبي حاليًا منصب القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إلى حين انتخاب رئيس جديد، في أعقاب الاستقالة التي كان قد تقدم بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي من منصبه رئيسًا للاتحاد بعد تعيينه نائبًا لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.