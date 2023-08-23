اعتماد قائمة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان المرشح لرئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم
اعتمدت لجنة الانتخابات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، القائمة الانتخابية المقدمة من الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان المرشح لمنصب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم للدورة الانتخابية 2023-2027.
وضمت القائمة الانتخابية النهائية كلًا من هشام محمد الزرعوني (نادي الشارقة) وحمد أحمد المزروعي (نادي حتا) وعمر الحاج المهيري (نادي النصر) ويحيى خلف المطروشي (نادي عجمان) وفهد إسماعيل الحوسني (نادي بني ياس) وأمل حسن بو شلاخ (نادي مصفوت) وأحمد علي المهبوبي (نادي التعاون) وإبراهيم حسن النمر (نادي الحمرية) وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، بالإضافة إلى عبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.
وقال المستشار سالم بن بهيان العامري، إن اللجنة قامت بالاطلاع على القائمة الانتخابية النهائية، وقررت رفعها لاجتماع الجمعية العمومية الانتخابية المقرر يوم 8 سبتمبر المقبل، للمصادقة عليها واعتمادها.
يذكر أن لائحة الانتخابات تنص على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يتكون من 13 عضوًا، هم: الرئيس بالانتخاب، وينضم رئيس رابطة المحترفين للمجلس دون انتخاب ويتولى منصب النائب الأول.
فيما يتم اختيار نائب ثانٍ من المتقدمين للعضوية، ويتم تحديد الاسم في أول اجتماع لمجلس الإدارة، فيما يتم اختيار 8 أعضاء من مرشحي الأندية بالانتخاب منهم 5 من أندية المحترفين، و3 من أندية الدرجة الأولى، و3 تم اختيارهم من قبل الرئيس من أصحاب الخبرات والكفاءات.
ويتولى النائب الأول لرئيس الاتحاد عبدالله ناصر الجنيبي حاليًا منصب القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إلى حين انتخاب رئيس جديد، في أعقاب الاستقالة التي كان قد تقدم بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي من منصبه رئيسًا للاتحاد بعد تعيينه نائبًا لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.