أيوب الكعبي ينتقم لحمد الله من رونالدو وبنزيما

اقتنص المغربي أيوب الكعبي، نجم أولمبياكوس اليوناني، إنجازا رائعا على مستوى البطولات الأوروبية، بعد أن أحرز هدف فوز فريقه على فيورنتينا (1-0)، أمس الأربعاء، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء هدف الكعبي بعد لعبة رأسية مُتقنة غالط بها حارس الفيولا في الدقيقة 115 من اللقاء.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا" المتخصصة في الإحصائيات، بات أيوب الكعبي أول لاعب يسجل 11 هدفا في الأدوار الإقصائية، خلال نسخة واحدة من بطولة أوروبية للأندية.

وسبق أن وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد إلى 10 أهداف في نسخة 2017 من دوري أبطال أوروبا، وكرر الفرنسي كريم بنزيما الإنجاز ذاته مع الميرنغي في نسخة 2022 من البطولة نفسها.