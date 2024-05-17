مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة مباراة نهائي كأس رئيس الإمارات بين النصر والوصل والتي تكتسي أهمية بالغة وتستقطب اهتمام المتابعين.

كما تتصدرقمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي بين النصر والهلال مباريات الجمعة التي تشهد أيضا قمة واعدة في الدوري الجزائري الممتاز، حيث يقام ديربي العاصمة بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإيطالي:

فيورنتينا VS نابولي، الساعة 21:45، على قناة AD SPORTS Premium 1

كأس رئيس الإمارات:

النصر VS الوصل، الساعة 18:30، على قناة AD SPORTS Premium 1