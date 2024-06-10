مبابي يطمئن جمهور فرنسا على حالته قبل انطلاق "يورو 2024"

حرص كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، على طمأنة الجمهور على حالته البدنية، بعدما شارك كبديل في مواجهة الفريق الودية أمس ضد كندا.

وتلاقى المنتخبان في مباراة ودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، حيث تعادلا سلبيًا.

ويستعد مبابي لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل برفقة منتخب فرنسا.

ويأمل نجم ريال مدريد الجديد أن ينجح مع باقي نجوم منتخب فرنسا في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا الغائب عن الخزائن الفرنسية منذ نسخة 2000.

وأثيرت الشكوك حول جاهزية مبابي قبل انطلاق منافسات البطولة، بعد شكواه من آلام الظهر قبل مباراة كندا الودية التي أقيمت مساء الأحد، قبل أن يشارك كبديل.

ولكن اللاعب قال في تصريحات مقتضبة عقب المباراة: "أنا في حالة جيدة جداً، ولا أعانى من أي إصابة، كل شيء على ما يرام".