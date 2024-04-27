كُرتان ولمسة يد.. شبيبة القبائل يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم

وعاد شبيبة القبائل بفوز ثمين خارج قواعده على حساب نجم بن عكنون (3 ـ 2) ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة، فيما تجمد رصيد بن عكنون عند النقطة 23.

وشهدت الدقيقة 78 واحدة من أغرب اللقطات في تاريخ كرة القدم، عندما ألقى مدرب نجم بن عكنون كرة ثانية داخل الملعب، تولى لاعبو فريقه التعامل معها، فيما استأنف لاعبو القبائل اللعب من رمية تماس بكرة أخرى، والغريب أن أحد لاعبي بن عكنون سدد الكرة الثانية نحو مرماه، ليلتقطها زميله بيديه ويرميها باتجاه مهاجم شبيبة القبائل آدم رجم الذي نجح في تفاديها وأرسل تسديدة بالكرة الثانية في الزاوية العليا من مرمى المنافس، محرزا هدفا قد يكون الأغرب في العالم.

ورغم احتجاج لاعبي ومسؤولي نجم بن عكنون إلّا أن حكم المباراة أصر على احتساب الهدف، وهو الثاني لشبيبة القبائل في المباراة، قبل أن يعدل منافسهم النتيجة، لكن المهاجم أحمد المعمري خطف هدف الانتصار من ركلة جزاء في الدقيقة 88.