ترتيب الدوري السعودي: بنزيما يقود الاتحاد إلى فوز صعب على الأخدود (فيديو)

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نادي الاتحاد إلى فوز صعب بنتيجة 1/0 على مضيفه الأخدود في افتتاح الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

وعلى استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل بنزيما الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من هارون كمارا.

وحقق الاتحاد الفوز الخامس مقابل خسارة وحيدة كانت في الجولة الماضية أمام الهلال بنتيجة 4/3.