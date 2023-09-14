ترتيب الدوري السعودي: بنزيما يقود الاتحاد إلى فوز صعب على الأخدود (فيديو)
قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نادي الاتحاد إلى فوز صعب بنتيجة 1/0 على مضيفه الأخدود في افتتاح الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.
وعلى استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل بنزيما الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من هارون كمارا.
وحقق الاتحاد الفوز الخامس مقابل خسارة وحيدة كانت في الجولة الماضية أمام الهلال بنتيجة 4/3.
ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي (مؤقتًا).
وسيلعب الاتحاد والأخدود مجددًا في الدور الثاني، في مارس المقبل، علمًا بأن آخر مواجهة بينهما كانت في 2004 في كأس ولي العهد السعودي (ألغيت)، وفاز الاتحاد 3/0.
وغدًا الجمعة، يلعب الشباب مع الفيحاء، والهلال مع الرياض، على أن يلعب النصر مع الرائد، والأهلي مع التعاون، يوم السبت، في الجولة السادسة.
ويملك الهلال 13 نقطة، وهو نفس رصيد التعاون، ثم الأهلي برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، ثم النصر برصيد 9 نقاط، و لعب 5 مباريات.