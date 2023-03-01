كأس الاتحاد الإنجليزي: مانشستر سيتي يتخطى بريستول.. وبلاكبيرن يٌقصي ليستر سيتي
بلغ مانشستر سيتي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 3-صفر في الدور الخامس.
ونجح فودين في افتتاح التسجيل مستغلا تمريرة من الجزائري رياض محرز بعد مرور 7 دقائق.
وأضاف فودين الثاني بتمريرة من ألفاريزقبل نهاية المباراة بربع ساعة.
واختتم صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لسيتي في الدقيقة 81.
وأراح مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا هدافه النروجي إرلينغ هالاند وأشرك بدلاً منه الارجنتيني خوليان ألفاريز بالإضافة إلى فيل فودن مكان جاك غريليش في مركز الجناح الايمن.
ولا يزال سيتي يحارب على 3 جبهات حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتزع التعادل من لايبزيغ الالماني 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
بيرن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ليستر سيتي
وحقق بلاكبيرن من دوري "تشامبيونشيب" مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ليستر سيتي حامل لقب المسابقة عام 2021 بفوزه عليه 2-1 في عقر داره.
وعانى ليستر سيتي كثيرا في مطلع الموسم وواجه مدربه براندن رودجرز ضغوطات كبيرة بيد ان الفريق حقق نتيجتين لافتتين في الدوري مؤخرا بفوزه على مضيفه استون فيلا 4-2 ثم على ضيفه توتنهام 4-1، لكنه عاد وسقط في آخر مباراتين في الدوري ايضا امام مانشستر يونايتد صفر-3 ثم آرسنال صفر-1.