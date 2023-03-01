كأس الاتحاد الإنجليزي: مانشستر سيتي يتخطى بريستول.. وبلاكبيرن يٌقصي ليستر سيتي

بيرن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ليستر سيتي

وحقق بلاكبيرن من دوري "تشامبيونشيب" مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ليستر سيتي حامل لقب المسابقة عام 2021 بفوزه عليه 2-1 في عقر داره.

وعانى ليستر سيتي كثيرا في مطلع الموسم وواجه مدربه براندن رودجرز ضغوطات كبيرة بيد ان الفريق حقق نتيجتين لافتتين في الدوري مؤخرا بفوزه على مضيفه استون فيلا 4-2 ثم على ضيفه توتنهام 4-1، لكنه عاد وسقط في آخر مباراتين في الدوري ايضا امام مانشستر يونايتد صفر-3 ثم آرسنال صفر-1.