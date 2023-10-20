هل سيحتفل راموس إذا سجل في مرمى ريال مدريد؟

يحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية، غدا السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مباراة عاطفية للمدافع المخضرم سيرجيو راموس.

وغادر راموس إشبيلية صيف 2005 وانتقل إلى ريال مدريد وظل معه 15 موسما، وأصبح أحد أساطير الميرنغي.

لكن راموس سيدافع لصالح إشبيلية ضد ريال مدريد غدا السبت، بعد أن لعب 671 مباراة للميرنغي سجل فيها 101 هدف.