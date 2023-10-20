هل سيحتفل راموس إذا سجل في مرمى ريال مدريد؟
يحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية، غدا السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مباراة عاطفية للمدافع المخضرم سيرجيو راموس.
وغادر راموس إشبيلية صيف 2005 وانتقل إلى ريال مدريد وظل معه 15 موسما، وأصبح أحد أساطير الميرنغي.
لكن راموس سيدافع لصالح إشبيلية ضد ريال مدريد غدا السبت، بعد أن لعب 671 مباراة للميرنغي سجل فيها 101 هدف.
وسبق أن لعب راموس مرتين ضد ريال مدريد، وكان ذلك خلال لعبه لإشبيلية، حيث فاز مرة وتعادل مرة، وسجل هدفا في المباراة التي انتهت بالتعادل.
وذكر الصحفي الإسباني خوانفي سانز الذي يعمل في برنامج "الشرينغيتو" أن راموس لن يحتفل إذا سجل هدفا على مرمى ريال مدريد.
وخلال فترته الأولى مع إشبيلية لعب راموس للنادي الأندلسي 49 مباراة سجل فيها 3 أهداف، لكنه لم يحقق معه أي لقب.
لكن راموس حقق إنجازات مذهلة مع ريال مدريد وفاز معه بلقب الدوري الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات.
وبات راموس رابع أكثر لاعب مشاركة مع ريال مدريد برصيد 671 مباراة مقابل 741 مباراة لراؤول الأكثر مشاركة مع ريال مدريد، ثم 725 مشاركة لإيكر كاسياس و691 مباراة ل مانولو سانشيز.
يشار إلى أن راموس عاد لإشبيلية هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
ولعب راموس 58 مباراة للنادي الفرنسي سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفا.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة من 9 مباريات مقابل 8 نقاط فقط لإشبيلية في المركز الرابع عشر.