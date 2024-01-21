هل ينتقل موسى التعمري إلى الهلال؟

أعرب الأردني موسى التعمري، لاعب مونبلييه الفرنسي، عن رغبته في اللعب بالدوري السعودي، في ظل رغبة قوية من جمهور الهلال السعودي لضم اللاعب إلى ناديهم.

وقال موسى التعمري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" عقب تعادل منتخب بلاده مع كوريا الجنوبية، مساء السبت، في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا: "الدوري السعودي قوي جدا حاليا ويجلب العديد من اللاعبين الكبار، وبالطبع لي الشرف اللعب فيه، ولكن لا أعرف ما إذا كان هناك أي مفاوضات لضمي".