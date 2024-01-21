هل ينتقل موسى التعمري إلى الهلال؟
أعرب الأردني موسى التعمري، لاعب مونبلييه الفرنسي، عن رغبته في اللعب بالدوري السعودي، في ظل رغبة قوية من جمهور الهلال السعودي لضم اللاعب إلى ناديهم.
وقال موسى التعمري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" عقب تعادل منتخب بلاده مع كوريا الجنوبية، مساء السبت، في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا: "الدوري السعودي قوي جدا حاليا ويجلب العديد من اللاعبين الكبار، وبالطبع لي الشرف اللعب فيه، ولكن لا أعرف ما إذا كان هناك أي مفاوضات لضمي".
ودشن جمهور الهلال هاشتاغا ليطالب إدارة ناديه بضرورة ضم التعمري بعد تصريحاته، حيث تسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بقوة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد ضم البرازيلي لونان لودي قادما من مارسيليا الفرنسي.
وسوف يقيد رينان لودي في كشوفات فريق الهلال بدلا من مواطنه نيمار، المصاب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.
فيما يخوض التعمري خلال الموسم الحالي 2023-24 أول مواسمه في الدوري الفرنسي، بعد انتقاله إلى نادي مونبلييه قادمًا من فريق لوفين البلجيكي، بصفقة قيمتها 2.5 مليون يورو.
وخاض موسى 16 مباراة في الدوري الفرنسي مع فريقه، وتمكن من تسجيل 3 أهداف، كما أنه اختير أفضل لاعب في ناديه بشهر أغسطس الماضي.
وبنتيجة مباراة الأمس، يصل رصيد منتخب الأردن إلى 4 نقاط ليحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات البطولة، وهو نفس عدد النقاط لكوريا الجنوبية ولكن في المركز الثاني.