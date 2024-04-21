الزمالك يهزم الترجي التونسي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
اقتنص فريق الزمالك لكرة اليد فوزا ثمينا على حساب الترجي التونسي بنتيجة 37-32 في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، والمقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية.
الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 19-15، وفي الشوط الثاني وسع الفريق الأبيض الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 37-32.
وحقق الزمالك الفوز على بي إم سي الكونغولي، في الجولة الأولى من البطولة، والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 26/19.
وتوج أحمد الأحمر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في لقاء اليوم.
ويتواجد فريق يد الزمالك بالمجموعة الرابعة بجوار فرق: الترجي التونسي وبي إم سي الكونغولي.
ويشارك 12 فريقا في البطولة ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيس وليس الإقصائي.
إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحدة ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.
وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.
وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيس يتأهل أول وثاني كل من مجموعتي الدور الرئيس إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.