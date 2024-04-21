الزمالك يهزم الترجي التونسي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

اقتنص فريق الزمالك لكرة اليد فوزا ثمينا على حساب الترجي التونسي بنتيجة 37-32 في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، والمقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية.

الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 19-15، وفي الشوط الثاني وسع الفريق الأبيض الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 37-32.

وحقق الزمالك الفوز على بي إم سي الكونغولي، في الجولة الأولى من البطولة، والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 26/19.

وتوج أحمد الأحمر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في لقاء اليوم.