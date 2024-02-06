مفاجأة جديدة.. ناديان قالا "لا" لكيليان مبابي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة جديدة تخص مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وتردد على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة أن النجم الفرنسي بات قريبا للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم مع انتهاء العقد الذي يربطه بباريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة الإندبندنت الإنجليزية إن ليفربول وآرسنال الإنجليزيين رفضا فكرة التوقيع مع كيليان مبابي، إذ انتهى بهما الأمر بالانسحاب مبكرا من الصفقة.
وفق التقرير، مطالب مبابي براتب مرتفع كانت السبب الرئيس وراء نسيان الناديين أمر المهاجم الفرنسي.
ولا يرغب آرسنال وليفربول في الإخلال بتوازن رواتب الفريق، وهو ما سيحدث في حالة الاستجابة لمطالب اللاعب ووكلائه.
كان مبابي قد أعلن قبل أيام أنه يرغب في الاستماع إلى كافة العروض التي ستقدم له.
وشددت تقارير أن كيليان لن يصل إلى الراتب الذي يتقاضاه حاليًّا مع باريس سان جيرمان والذي يقدر بـ7 ملايين يورو حال الانتقال إلى ريال مدريد حيث سيكون عليه التخلي عن بعض طموحاته المالية.