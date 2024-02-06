مفاجأة جديدة.. ناديان قالا "لا" لكيليان مبابي

كان مبابي قد أعلن قبل أيام أنه يرغب في الاستماع إلى كافة العروض التي ستقدم له.

وشددت تقارير أن كيليان لن يصل إلى الراتب الذي يتقاضاه حاليًّا مع باريس سان جيرمان والذي يقدر بـ7 ملايين يورو حال الانتقال إلى ريال مدريد حيث سيكون عليه التخلي عن بعض طموحاته المالية.