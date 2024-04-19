الترجي يحذر من "المخربين" لتفادي عقوبات "كاف" قبل مواجهة صن داونز
وجه الترجي التونسي تحذيرا قويا لجماهيره من مغبة السقوط في ارتكاب أعمال عنف وشغب في مواجهة الفريق أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، على ملعب رادس الأولمبي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا؛ لتجنب تسليط عقوبات قاسية على النادي.
وفرضت لجنة العقوبات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في مايو 2023 على الترجي التونسي اللعب من دون حضور جمهوره، في مباراتين، بجانب عقوبة إقصائه من المشاركة في أية مسابقة قارية لمدة عام، لكن مع تأجيل التنفيذ.
ونصت العقوبة التي أصدرها "كاف"، إثر أحداث الشغب في مباراة الترجي وشبيبة القبايل الجزائرية في ربع نهائي نسخة 2023 من دوري الأبطال، على أنه في صورة حدوث أي تجاوز أو إخلال من قبل جماهير الترجي خلال 12 شهرا، فسيقع حرمان النادي بصفة آلية من المشاركة في مسابقة دوري الأبطال، وتطبيق العقوبة المؤجلة فوريا.
وستكون مباراة الذهاب، غدا السبت، أمام صن داونز آخر مباراة قبل انقضاء الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي أمام جماهير النادي لفرض عقوبة الإقصاء.
ووجه الترجي التونسي، قبل يوم من المباراة المرتقبة أمام صن داونز، نداء لجماهيره بتجنب القيام بأي أعمال عنف قد تترتب عنها عقوبات رياضية ومادية قاسية على النادي.
وقال النادي المتوج بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أثبتت جماهيرنا العزيزة والوفية خلال مشوارنا على الصعيد الإفريقي أنكم معدن ذهبي خالص وكنتم في الصف الأول والعنصر الأساسي والفاعل في الدفاع عن مصلحة نادينا العليا رياضيا وماديا، من خلال دعم لاعبينا في المقابلات، خاصة حماية الترجي من كل من سعى إلى عرقلة مسيرتنا من خلال القيام بتجاوزات كانت كفيلة بتعريضنا إلى عقوبات ثقيلة وقاسية."
وقال الترجي، الذي أعلن نفاد جميع تذاكر المباراة، إنه "أمام تحدٍ مفصلي في مسيرته لهذه السنة والسنوات القادمة عند مواجهتنا نادي ماميلودي صن داونز، ونعول عليكم للمواصلة على نفس التميز والوعي وروح المسؤولية في التشجيع، خاصة اليقظة لإحباط مخططات المندسين والمخربين غير المنتمين لجماهيرنا مثلما حصل في مقابلات ومناسبات سابقة."
ونشر النادي عبر صفحته الرسمية تحذيرا من إشعال الشماريخ أو استعمال الليزر ضد لاعبي المنافس أو إلقاء المقذوفات والقيام بأعمال عنف على المدرجات؛ لتجنب أية تداعيات خطيرة على الفريق.
ويواجه الترجي التونسي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، في ذهاب نصف النهائي، قبل أن يلتقي الفريقان إيابا الجمعة المقبلة في جنوب إفريقيا.