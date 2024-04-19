الترجي يحذر من "المخربين" لتفادي عقوبات "كاف" قبل مواجهة صن داونز

وجه الترجي التونسي تحذيرا قويا لجماهيره من مغبة السقوط في ارتكاب أعمال عنف وشغب في مواجهة الفريق أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، على ملعب رادس الأولمبي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا؛ لتجنب تسليط عقوبات قاسية على النادي.

وفرضت لجنة العقوبات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في مايو 2023 على الترجي التونسي اللعب من دون حضور جمهوره، في مباراتين، بجانب عقوبة إقصائه من المشاركة في أية مسابقة قارية لمدة عام، لكن مع تأجيل التنفيذ.

ونصت العقوبة التي أصدرها "كاف"، إثر أحداث الشغب في مباراة الترجي وشبيبة القبايل الجزائرية في ربع نهائي نسخة 2023 من دوري الأبطال، على أنه في صورة حدوث أي تجاوز أو إخلال من قبل جماهير الترجي خلال 12 شهرا، فسيقع حرمان النادي بصفة آلية من المشاركة في مسابقة دوري الأبطال، وتطبيق العقوبة المؤجلة فوريا.

وستكون مباراة الذهاب، غدا السبت، أمام صن داونز آخر مباراة قبل انقضاء الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي أمام جماهير النادي لفرض عقوبة الإقصاء.

ووجه الترجي التونسي، قبل يوم من المباراة المرتقبة أمام صن داونز، نداء لجماهيره بتجنب القيام بأي أعمال عنف قد تترتب عنها عقوبات رياضية ومادية قاسية على النادي.

وقال النادي المتوج بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أثبتت جماهيرنا العزيزة والوفية خلال مشوارنا على الصعيد الإفريقي أنكم معدن ذهبي خالص وكنتم في الصف الأول والعنصر الأساسي والفاعل في الدفاع عن مصلحة نادينا العليا رياضيا وماديا، من خلال دعم لاعبينا في المقابلات، خاصة حماية الترجي من كل من سعى إلى عرقلة مسيرتنا من خلال القيام بتجاوزات كانت كفيلة بتعريضنا إلى عقوبات ثقيلة وقاسية."