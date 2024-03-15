حقيقة التحاق نجم منتخب مصر بمحمد صلاح في ليفربول

كشف مايكل ريشكه مدير وكالة (CAA) لتسويق اللاعبين والمسؤولة عن تسويق لاعب منتخب مصر ونادي إنتراخت فرنكفورت الألماني عمر مرموش، أن اللاعب موجود ضمن اهتمامات عديد الأندية الكبرى في أوروبا للتعقاد معه الصيف المقبل.

وردًا على الأنباء التي تحدثت عن تلقي عمر مرموش عرضًا من نادي ليفربول الإنجليزي خلال الساعات الماضية، قال مايكل ريشكه خلال تصريحات على القناة التلفزيونية المصرية الأولى: "عمر مرموش لاعب رائع وممتاز لم أرَ مثله منذ فترة طويلة وهو من أفضل المهاجمين في الدوري الألماني، اللاعب لديه سوق عالمي مفتوح، ولا يستطيع أحد أن يستبعد أنه يتلقّى عروضًا من كل الأندية في العالم".

وتابع: "هو من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي مع فرنكفورت رغم قصر الفترة التي لعب فيها حتى الآن مع نادية، ومن الطبيعي أن يصبح اسمه محط اهتمام كبرى الأندية، وبمثابة العملة الذهبية."

وأضاف مدير وكالة (CAA) الذي شغل سابقًا منصب المدير الفني لنادي لبايرن ميونخ: "لدينا خطط جيدة بشأن عمر مرموش، وسيكون لديه مستقبل رائع".

وكانت تقارير إخبارية كشفت أن مهاجم منتخب الفراعنة تلقى عرضًا للالتحاق بزميله محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي، فيما تحدثت أخرى أن "الريدز" يفاوض مرموش تحسبًا لخروج محتمل لهدافه محمد صلاح.

والتحق مرموش (25 عامًا) بإنتراخت فرنكفورت في صيف 2023، قادمًا من شتوتغارت بعقد يمتد حتى يونيو 2027، ولعب حتى الآن 31 مباراة مسجلاً 15 هدفًا.