الدوري السعودي: الهلال يستعد للاحتفال باللقب.. ومعركة المقعد الأخير آسيويا
ستتجه جماهير الهلال لمدرجات ملعب المملكة أرينا يوم السبت المقبل استعدادا للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم حيث يحتاج فريق المدرب جورجي جيسوس للفوز أو التعادل عند استضافة الحزم المتعثر لحسم اللقب رسميا.
وبدا حسم الهلال للقب مسألة وقت بعد سلسلة انتصاراته الممتدة منذ تعادله مع ضمك في سبتمبر أيلول، ليحقق 24 فوزا متتاليا في الدوري ما جعله يتقدم بفارق 12 نقطة على النصر أقرب منافسه ويكون على بعد 90 دقيقة من تحقيق اللقب السادس في ثماني سنوات.
وجمع الهلال 86 نقطة وفي حالة حصوله على نقطة واحدة، إذا تعادل، سيجمع 87 وهو عدد النقاط الذي لن يستطيع النصر الوصول له إذا فاز في مبارياته المتبقية.
ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته واستمرار هيمنته على الأرقام القياسية في الدوري بعدما سجل لاعبوه 91 هدفا ليكون أفضل خط هجوم في المسابقة.
ولا يُتوقع أن يفجر الحزم متذيل الترتيب أي مفاجآت ويفسد الأجواء الاحتفالية، في الملعب الذي يتسع لنحو 30 ألف متفرج، بعدما تلقى هزيمة ساحقة 9-صفر على ملعبه من الهلال في الدور الأول وهي أكبر خسارة في حقبة الدوري السعودي للمحترفين.
وقد يخوض الحزم المباراة وهو لا يستطيع الهروب من مصيره والعودة سريعا للدرجة الثانية، وهو ما قد يحدث إذا فاز الأخدود على ضيفه النصر يوم الخميس وتفوق أبها على ضيفه ضمك يوم الجمعة.
ولدى الحزم 20 نقطة ويبتعد عن منطقة الأمان بثماني نقاط، وفي حال خسارته وفوز الأخدود (مركز 15) وأبها (مركز 16) سيغادر دوري الأضواء بعدما صعد الموسم الماضي.
معركة المقعد الأخير آسيويا
يستضيف الاتحاد منافسه الاتفاق يوم الجمعة على أمل العودة للانتصارات، بعدما فاز مرة واحدة في خمس مباريات، أملا في اللحاق بجاره الأهلي الثالث الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس وله 50 نقطة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن الأهلي ونقطة واحدة عن التعاون الرابع الذي يحل ضيفا على الرياض غدا الخميس.
وفرط الاتحاد في التقدم للمركز الثالث في الجولات الماضية لنتائجه السلبية ولم يستفد من تعثر الأهلي الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات.
ويأتي طموح فريق المدرب مارسيلو غاياردو في تقليل الفارق مع الأهلي لأن الأخير سيحل ضيفا يوم السبت على الشباب المنتشي بنتائجه الأخيرة.
وفاز الشباب خمس مرات في آخر سبع مباريات ليتقدم للمركز الثامن في الدوري وله 41 نقطة متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن الفيحاء السادس.