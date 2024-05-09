الدوري السعودي: الهلال يستعد للاحتفال باللقب.. ومعركة المقعد الأخير آسيويا

وبدا حسم الهلال للقب مسألة وقت بعد سلسلة انتصاراته الممتدة منذ تعادله مع ضمك في سبتمبر أيلول، ليحقق 24 فوزا متتاليا في الدوري ما جعله يتقدم بفارق 12 نقطة على النصر أقرب منافسه ويكون على بعد 90 دقيقة من تحقيق اللقب السادس في ثماني سنوات.

وجمع الهلال 86 نقطة وفي حالة حصوله على نقطة واحدة، إذا تعادل، سيجمع 87 وهو عدد النقاط الذي لن يستطيع النصر الوصول له إذا فاز في مبارياته المتبقية.

ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته واستمرار هيمنته على الأرقام القياسية في الدوري بعدما سجل لاعبوه 91 هدفا ليكون أفضل خط هجوم في المسابقة.