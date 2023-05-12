مارسيلو بيلسا يقترب من تدريب منتخب أوروغواي

وأتم: "أكد عضو اتحاد أوروغواي خورخي كاساليس أن مارسيلو بيلسا سيوقع العقد في الساعات القادمة".

وسبق لمارسيلو بيلسا تدريب الأرجنتين وتشيلي وأندية إسبانيول وأتلتيك بلباو وكارسيليا وليل وليدز يونايتد.

ونال بيلسا مع منتخب الأرجنتين الميدالية الذهبية في أولمبياد 2004

وانفصل بيلسا عن ليدز يونايتد في فبراير الماضي، بعد 170 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

وسبق لبيلسا قيادة أتلتيك بلباو 113 مباراة، والأرجنتين الأول 68 مباراة، والأولمبي 6 مباريات، وتشيلي 51 مباراة، ومارسليا 41 مباراة، وإسبانيول 12 مباراة.