بعد قُبلة هيرموسو.. ما هي العقوبات التي قد يواجهها لويس روبياليس؟

* الإجراءات الجنائية الإسبانية

ومثل روبياليس أمام قاضي المحكمة العليا، اليوم الجمعة، بشأن شكوى تتعلق بالاعتداء الجنسي والإكراه بسبب تلك القبلة غير المرغوب فيها.

وقدمت المدعية العامة مارتا دورانتيز خيل شكوى بعد أن قالت هيرموسو إنها وأقاربها تعرضوا لضغوط من روبياليس ومرافقيه ليقولوا إنها "بررت ما حدث ووافقت عليه".

وسيستمع القاضي فرانسيسكو دي خورخي، الذي فرض اليوم الجمعة أمرا تقييديا لمنع روبياليس من الاقتراب من هيرموسو، إلى الأدلة ويفحصها قبل أن يقرر ما إذا كان سيوجه اتهامات رسمية ويحيل القضية إلى المحاكمة.

ويعاقب على الاعتداء الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.