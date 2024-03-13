الشبه الكبير بين نجم آرسنال والحكم يثير جدلا (صورة)
أثار التشابه الكبير بين لياندرو تروسارد، نجم آرسنال، والحكم كليمنت توربين الذي أدار مواجهة الفريق ضد بورتو، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، دهشة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول المشجعون صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لمحادثة تروسارد مع الحكم بين شوطي اللقاء، معربين عن اندهاشهم من الشبه الكبير بين الثنائي.
وقال متابع مازحا: "كيف تمكن أرتيتا من إحضار الأخ المفقود لتروسارد لتحكيم المباراة؟" بينما علق آخر: "كان الحكم يلعب في الجناح الأيسر حتى سجلنا هدفًا وكان تروسارد يحكم، لا يمكنك إثبات أنني مخطئ."
وكتب ثالث: "ستكون ليلة مزدحمة بالنسبة لتروسارد حيث يتعين عليه اللعب في الجناح الأيسر وَتحكيم المباراة".
وقال رابع: "حكم الليلة، كلمنت توربين، ولياندرو تروسارد جعلانا نرى شكلاً من أشكال التوأم".، بينما أضاف خامس: "يبدوان متشابهين تمامًا".
وتوربين، بالطبع، ليس من أقارب تروسارد وهو حكم معتمد من الفيفا منذ عام 2010.
ونجا آرسنال من ركلات الترجيح ليتجاوز بورتو ويبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في 14 عاما، بعد مواجهة متوترة في دور الـ16 انتهت بالتعادل 1-1 في مجموع المباراتين اليوم الثلاثاء.
وأثبت بورتو، الذي فاز 1-صفر في مباراة الذهاب، أنه منافس عنيد لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان على جماهير آرسنال أن تخشى ليلة أوروبية مزعجة أخرى.
مارتن أوديغارد، وكاي هافرتس، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس نفذوا جميعا ركلاتهم بنجاح ودقة، فيما سدد ويندل لاعب بورتو في القائم قبل أن يتصدى ديفيد رايا لتسديدة جالينو، ليقود آرسنال للفوز 4-2 في ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1-صفر للنادي اللندني بعد الوقت الإضافي.
ووصل آرسنال آخر مرة لدور الثمانية في 2010، عندما تغلب أيضا على بورتو في دور الستة عشر، وسيدخل القرعة التي ستقام يوم الجمعة المقبل بثقة كبيرة في قدرته على المضي قدما في البطولة.