الشبه الكبير بين نجم آرسنال والحكم يثير جدلا (صورة)

ونجا آرسنال من ركلات الترجيح ليتجاوز بورتو ويبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في 14 عاما، بعد مواجهة متوترة في دور الـ16 انتهت بالتعادل 1-1 في مجموع المباراتين اليوم الثلاثاء.

وأثبت بورتو، الذي فاز 1-صفر في مباراة الذهاب، أنه منافس عنيد لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان على جماهير آرسنال أن تخشى ليلة أوروبية مزعجة أخرى.

مارتن أوديغارد، وكاي هافرتس، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس نفذوا جميعا ركلاتهم بنجاح ودقة، فيما سدد ويندل لاعب بورتو في القائم قبل أن يتصدى ديفيد رايا لتسديدة جالينو، ليقود آرسنال للفوز 4-2 في ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1-صفر للنادي اللندني بعد الوقت الإضافي.

ووصل آرسنال آخر مرة لدور الثمانية في 2010، عندما تغلب أيضا على بورتو في دور الستة عشر، وسيدخل القرعة التي ستقام يوم الجمعة المقبل بثقة كبيرة في قدرته على المضي قدما في البطولة.