مهاجم نابولي يمهد للانتقال إلى برشلونة

وأوضحت "لاغازيتا ديلو سبورت" أن مضاعفة راتب كفاراتسخيليا ثلاث مرات لن يكون كافيًا للاحتفاظ به، حيث تطلب حاشية اللاعب خمسة ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تأكيد برشلونة استمرار تشافي أدى إلى زيادة فرص البلوغرانا في التعاقد مع كفاراتسخيليا.

وأفادت بأن تشافي معجب بكفاراتسخيليا البالغ من العمر 23 عاما.

وقالت إن اهتمام برشلونة بكفاراتسخيليا وفشل نابولي المرتقب في التأهل لدوري أبطال أوروبا عاملان مهمان للغاية بشأن مستقبل اللاعب.

ولعب كفاراتسخيليا 41 مباراة مع نابولي الموسم الحالي سجل فيها 10 أهداف، وصنع ثمانية.

ووفقا لموقع "transfermarkt"، فإن كفاراتسخيليا سجل 24 وصنع 25 في 84 مباراة مع نابولي منذ انتقاله إليه في 2022.