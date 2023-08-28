الشارقة يضم المهاجم المخضرم سيباستيان تيغالي
أعلن نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم المخضرم سيباستيان تاليابوي (تيغالي)، بعد ساعات قليلة من هزيمة الفريق أمام الوصل، اليوم الأحد.
الشارقة لم يفصح عن مدة التعاقد مع تيغالي
وقال الشارقة، الذي خسر على ملعبه 3-1 أمام الوصل بالدوري، اليوم، في صفحته على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: "نرحب بانضمام المهاجم الدولي سيباستيان تيغالي لصفوف فريقنا".
ولم يفصح الشارقة عن مدة التعاقد مع تيغالي.
وبدأ تيغالي، البالغ عمره 38 عاما، مسيرته في الإمارات عام 2013 ضمن صفوف الوحدة الذي لعب له حتى 2020، قبل أن يلعب موسمين في صفوف منافسه المحلي النصر، ثم العودة للوحدة مرة أخرى العام الماضي.