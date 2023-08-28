الشارقة يضم المهاجم المخضرم سيباستيان تيغالي

وقال الشارقة، الذي خسر على ملعبه 3-1 أمام الوصل بالدوري، اليوم، في صفحته على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: "نرحب بانضمام المهاجم الدولي سيباستيان تيغالي لصفوف فريقنا".

ولم يفصح الشارقة عن مدة التعاقد مع تيغالي.