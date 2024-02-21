خطة ريال مدريد للسيطرة على أوروبا

وتابع التقرير: "لقد استبعد ريال مدريد التوقيع مع مبابي في عام 2023 بسبب مشاكل اقتصادية، لأن تنفيذ الصفقة في العام الماضي كان سيشكل نفقات كبيرة لا يمكن للنادي تحملها، لذلك، في اجتماعات التخطيط لهذا الموسم 2023-24، أوضح النادي بشكل قوي أنه ما لم يحدث تغيير جذري في الأحداث، فسيتجهون للاعب هذا الصيف، من وصوله كلاعب حر، ما زال عمره 25 عامًا، وهذا أمر مثالي تمامًا، وتهدف الخطة إلى تحقيق النجاح الرياضي، بجانب الاستقرار الاقتصادي".

وأضافت الصحيفة: "وصول مبابي المرتقب، مع آخر التعاقدات، يضمن حاضر ومستقبل النادي على المستوى الرياضي، من موسم 2018-19، تعاقد الريال مع فينيسيوس، إبراهيم دياز، رودريغو، كامافينغا، تشواميني، جود بيلينغهام، وأردا غولر، بالإضافة إلى استعادة لاعبين من أكاديميته مثل فالفيردي وفرانسيسكو غارسيا، وقبل وصول مبابي، سينضم إندريك فيليبي، الذي سينضم إلى الفريق بعمر 18 عامًا، ويبلغ متوسط ​​عمر هؤلاء اللاعبين الـ11 حاليًّا 22 عامًا. يمكن إضافة لاعبين من أكاديمية ريال مدريد مثل نيكو باز أو فرانسيسكو غونزاليز، الذين يُنظر إليهم على أنهم يملكون إمكانيات للوصول إلى الفريق الأول".