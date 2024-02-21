خطة ريال مدريد للسيطرة على أوروبا
وصفت صحيفة "ريليفو" اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بأنه بمثابة "الخطة المثالية للسيطرة على أوروبا بنخبة اللاعبين الشباب".
وأبلغ مبابي البالغ من العمر 25 عامًا فريقه بنيته مغادرة النادي مع انتهاء عقده في يونيو المقبل.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأربعاء: "ريال مدريد وضع خطة للتعاقد مع مبابي والتي تعكس سياسة النادي الصارمة، بإبرام تعاقدات النجوم بأسعار معقولة أو حرة مع الشباب الذين يُراد تعزيز صفوف الفريق بهم، والنجم الفرنسي يستوفي كل هذه المتطلبات".
وتابع التقرير: "لقد استبعد ريال مدريد التوقيع مع مبابي في عام 2023 بسبب مشاكل اقتصادية، لأن تنفيذ الصفقة في العام الماضي كان سيشكل نفقات كبيرة لا يمكن للنادي تحملها، لذلك، في اجتماعات التخطيط لهذا الموسم 2023-24، أوضح النادي بشكل قوي أنه ما لم يحدث تغيير جذري في الأحداث، فسيتجهون للاعب هذا الصيف، من وصوله كلاعب حر، ما زال عمره 25 عامًا، وهذا أمر مثالي تمامًا، وتهدف الخطة إلى تحقيق النجاح الرياضي، بجانب الاستقرار الاقتصادي".
وأضافت الصحيفة: "وصول مبابي المرتقب، مع آخر التعاقدات، يضمن حاضر ومستقبل النادي على المستوى الرياضي، من موسم 2018-19، تعاقد الريال مع فينيسيوس، إبراهيم دياز، رودريغو، كامافينغا، تشواميني، جود بيلينغهام، وأردا غولر، بالإضافة إلى استعادة لاعبين من أكاديميته مثل فالفيردي وفرانسيسكو غارسيا، وقبل وصول مبابي، سينضم إندريك فيليبي، الذي سينضم إلى الفريق بعمر 18 عامًا، ويبلغ متوسط عمر هؤلاء اللاعبين الـ11 حاليًّا 22 عامًا. يمكن إضافة لاعبين من أكاديمية ريال مدريد مثل نيكو باز أو فرانسيسكو غونزاليز، الذين يُنظر إليهم على أنهم يملكون إمكانيات للوصول إلى الفريق الأول".
وأشارت "ريليفو": "بين هؤلاء اللاعبين الـ11، أنفق ريال مدريد نحو 450 مليون يورو، مع احتساب جميع المتغيرات، أي نحو 41 مليون يورو لكل لاعب، في المقابل، تبلغ قيمتهم السوقية 985 مليونًا، أي أكثر من ضعف المبلغ، وفقًا لبيانات ترانسفير ماركت (90 مليونًا لكل لاعب)، أغلى اللاعبين هم بيلينغهام (180 مليونًا) ومبابي (180 مليونًا) وفينيسيوس (150 مليونًا)".
وأكمل: "جوني كالافات، مفتاح في هذا الخطة وفي اختيار اللاعبين للمتابعة، يحلل هو وفريقه كل انضمام بدقة فائقة، دائمًا تحت إشراف الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، الثلاثة هم الذين يتخذون القرارات بشأن الصفقات وهم المسؤولون الرئيسون عن تأمين مستقبل وحاضر النادي الملكي".
يذكر أن "سكاي سبورتس" و"BBC" أوضحتا أن مبابي سيتقاضى 15 مليون يورو سنويًّا، في العقد الذي سيمتد 5 أعوام.
كما أشارت المصادر إلى أن مبابي سيحصل على 150 مليون يورو إضافية، مكافأة التوقيع، تقسم على 5 أعوام.