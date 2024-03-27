قبل وقت قصير من بدء موسم الملاعب الرملية.. ديوكوفيتش ينفصل عن مدربه

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًّا اليوم الأربعاء أنه أنهى شراكته الناجحة مع المدرب الكرواتي جوران إيفانيسيفيتش

قبل وقت قصير من بدء موسم الملاعب الرملية.

وانضم إيفانيسيفيتش، الذي فاز بلقب الفردي في ويمبلدون عام 2001 بعد حصوله على المركز الثاني في أعوام 1992 و1994 و1998، إلى فريق ديوكوفيتش في 2019 وساعد اللاعب (36 عاما) على الفوز بتسعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وقال ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى على إنستجرام مع صورة له برفقة إيفانيسيفيتش "قررت أنا وجوران منذ بضعة أيام التوقف عن العمل معًا.

"الانسجام بيننا في الملعب شهد صعودا وهبوطا لكن صداقتنا ستظل دائما قوية وراسخة. في الواقع يسعدني القول إنه بغض النظر عن البطولات التي فزنا بها معًا فقد جمعتنا منافسة قوية في ألعاب الكمبيوتر لسنوات طويلة.

"هذه البطولات لا تتوقف أبدا. شكرا لك على كل شيء صديقي العزيز. أحبك".

وانتهت مساعي ديوكوفيتش لتحقيق اللقب الـ25 في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي بعد هزيمته 6-1 و6-2 و6-7 و6-3 أمام يانيك سينر في الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وانسحب الصربي من بطولة ميامي المفتوحة الجارية حاليًّا لتخفيف عدد البطولات التي سيخوضها هذا العام.

وجاء هذا القرار بعد خسارة مفاجئة في الدور الثالث أمام لوكا ناردي في إنديان ويلز.

ويستعد ديوكوفيتش لموسم البطولات على الملاعب الرملية سعيًا لإحراز لقبه الرابع في "فرنسا المفتوحة" التي ستقام في الفترة من الـ26 من مايو إلى التاسع من يونيو/ حزيران.