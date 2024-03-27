رسالة عاطفية من مدافع كرواتيا إلى "الغائب" محمد صلاح (صورة)

ونشر لوفرين صورة عبر حسابه على إنستغرام مع إشارة إلى محمد صلاح :"أمنيتي كانت اللعب ضدك".

وغاب محمد صلاح عن المباراة بسبب تفضيله الاستمرار في ليفربول لإنهاء مرحلة التأهيلل بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا، إذ مازال يعاني من تجمع دموي.

وتمر علاقة محمد صلاح وحسام حسن مدرب منتخب مصر بأزمة كبيرة ظهرت بشكلل لافت بعد مباراة الأمس حينما تحدث مدرب الفراعنة عن غيابات الأمس دون الإشارة إلى نجم ليفربول وكأنه خرج من حساباته.

ورغم المحاولات الرسمية من قبل وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي لتهيئة الأجواء بين صلاح وحسام حسن، فإن الأمور يبدو أنها توترت من جديد.

ولعب صلاح ولوفرين معًا لمدة 3 سنوات في ليفربول الإنجليزي قبل رحيل الأخير عن النادي.

وشارك لوفرين من قبل محمد صلاح في حملة إعلانية تم تصويرها في الإسكندرية.