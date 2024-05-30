دي ماريا يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

المهاجم البالغ من العمر 36 عاما ينتهي عقده مع بنفيكا بنهاية هذا الموسم، ليصبح لاعبًا حرًا، يستطيع التوقيع مع أي نادي.

ونشرت شبكة (ESPN) الإخبارية تقريرًا قالت فيه إن دي ماريا، أنهى بالفعل اتفاقه مع نادي إنتر ميامي، واقترب من الانضمام إلى مواطنه وصديقه ليونيل ميسي.

دي ماريا –الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليًا- كان يفكر في العودة إلى فريق روساريو سنترال الأرجنتيني، في صفقة مدتها 6 أشهر، ولكنه تراجع بعد تلقيه تهديدات من عصابات المخدرات هناك.

وقالت شبكة (ESPN) إن إنتر ميامي استغل مخاوف دي ماريا من تهديدات عصابات المخدرات، وقرر التفاوض معه والحصول على موافقته.

ويبدأ الدوري الأميركي بداية العام المقبل، لذلك على دي ماريا اللعب مع أي فريق لمدة 6 أشهر، ثم الانضمام لنادي إنتر ميامي بداية 2025.