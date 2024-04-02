أرتيتا: آرسنال على الطريق الصحيح

وتنازل آرسنال عن صدارة الدوري الممتاز لصالح ليفربول بتعادله بدون أهداف مع منافسه مانشستر سيتي لكنه يستطيع العودة للقمة بفوزه على لوتون المهدد بالهبوط غدا الأربعاء.

وسيخوض النادي اللندني عدة مباريات في جدول مزدحم عندما يزور برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت المقبل تليها بعد ثلاثة أيام ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم: "نحن نسير على الطريق الصحيح كناد. ما فعله فريق السيدات يوم الأحد يجعلنا فخورين للغاية وهو مهم للغاية أيضا"، وذلك في إشارة إلى فوز فريق آرسنال السيدات على تشيلسي ليحصد لقب كأس رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي".

وأضاف المدرب الإسباني: "هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي تحدث لكن علينا أن نهدف إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير... هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه. الآن نريد أن نغتنم هذه الفرصة ونحقق ذلك".