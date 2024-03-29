توريس وسيدورف وأوزيل.. سر ولع نجوم الكرة بالعضلات بعد الاعتزال (صور)

صنع عدد من نجوم كرة القدم السابقين الحدث على منصات التواصل، بعد تداولهم صورا عبر حساباتهم الشخصية يظهرون فيها بملامح مختلفة تماما عما كانوا عليه عندما كانوا يمارسون الكرة.

وجاءت الصور التي نشرها النجم الألماني السابق لريال مدريد وآرسنال، وبطل العالم 2014، مسعود أوزيل، عندما ظهر بعضلات مفتولة وضخمة وملامح متغيرة جدا عن جسده الضعيف عندما كان لاعبا، لتثير الجدل حول اهتمام عدد من نجوم الساحرة المستديرة السابقين بصقل عضلاتهم وولعهم ببناء كتل عضلية ضخمة، وترددهم على القاعات الرياضية المتخصصة في بناء الأجسام.

وعلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، على عضلات زميله السابق في ريال مدريد، عندما كتب ردا على منشور أوزيل وهو يتدرب: "ليس سيئا يا أخي".

وتفاعل آلاف متابعي كرة القدم ومعجبي النجم الألماني السابق مع الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام وهو يتدرب بنسق قوي ومرهق، عادةً ما يناسب الملاكمين ونجوم رياضة كمال الأجسام.

وأبدى عدد من متابعي أوزيل (35 عاما) انبهارهم بالتحول اللافت في مظهره، فيما كتب أحدهم معلقا على مقاطع الفيديو المنشورة: "أوزيل يستحق أن يعود لممارسة كرة القدم مرة أخرى، فيما على الكثير من اللاعبين الآخرين الاعتزال فورا".