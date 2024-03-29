توريس وسيدورف وأوزيل.. سر ولع نجوم الكرة بالعضلات بعد الاعتزال (صور)
صنع عدد من نجوم كرة القدم السابقين الحدث على منصات التواصل، بعد تداولهم صورا عبر حساباتهم الشخصية يظهرون فيها بملامح مختلفة تماما عما كانوا عليه عندما كانوا يمارسون الكرة.
وجاءت الصور التي نشرها النجم الألماني السابق لريال مدريد وآرسنال، وبطل العالم 2014، مسعود أوزيل، عندما ظهر بعضلات مفتولة وضخمة وملامح متغيرة جدا عن جسده الضعيف عندما كان لاعبا، لتثير الجدل حول اهتمام عدد من نجوم الساحرة المستديرة السابقين بصقل عضلاتهم وولعهم ببناء كتل عضلية ضخمة، وترددهم على القاعات الرياضية المتخصصة في بناء الأجسام.
وعلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، على عضلات زميله السابق في ريال مدريد، عندما كتب ردا على منشور أوزيل وهو يتدرب: "ليس سيئا يا أخي".
وتفاعل آلاف متابعي كرة القدم ومعجبي النجم الألماني السابق مع الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام وهو يتدرب بنسق قوي ومرهق، عادةً ما يناسب الملاكمين ونجوم رياضة كمال الأجسام.
وأبدى عدد من متابعي أوزيل (35 عاما) انبهارهم بالتحول اللافت في مظهره، فيما كتب أحدهم معلقا على مقاطع الفيديو المنشورة: "أوزيل يستحق أن يعود لممارسة كرة القدم مرة أخرى، فيما على الكثير من اللاعبين الآخرين الاعتزال فورا".
ومنحت صور أوزيل الفرصة لنجوم آخرين لتداول صور عضلاتهم الضخمة بفعل المواظبة على التدريبات الشاقة، والخضوع لنظام غذائي خاص، فضلا عن التركيز على صقل العضلات عبر تمارين خصوصية.
ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية تقريرا حول التحول اللافت لأجساد عدد من نجوم كرة القدم السابقين وهم يستعرضون عضلاتهم، مؤكدة أن ظاهرة بناء العضلات أصبحت أكثر من أي وقت مضى تستهوي الكثير من اللاعبين.
ومن بين نجوم كرة القدم الذين حافظوا على جسد رياضة مع كتلة عضلية قوية، ظهر النجم السابق لمنتخب إسبانيا فرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق.
ونشر توريس (40 عاما) صورا وفيديوهات وهو بصدد التدريبات في قاعات متخصصة لتقوية وبناء العضلات، بعد سنوات قليلة من اعتزاله كرة القدم في 2019.
بدوره، ظهر كل من الهولندي كلارنس سيدورف نجم نادي ميلان الإيطالي وريال مدريد السابق، والبرازيلي زي روبيرتو نجم منتخب السامبا وبايرن ميونخ سابقا، بعضلات مفتولة وقوية، ما أثار إعجاب متابعي النجمين على منصات التواصل، فيما علق بعض المعجبين بالقول إن سيدورف وزي روبيرتو قادريْن على العودة إلى الملاعب وإيجاد مكان لهما في بعض الأندية من دون عناء ومشقة.
وكثيرا ما يجد نجوم الرياضة مجالات أخرى غير التدريب والإدارة الرياضية بعد سنوات من النجاح في مهنتهم، ليظهروا أحيانا بأجسام بدينة، لكن بعضهم وجد في بناء العضلات والحفاظ على مستويات بدنية قوية حياة جديدة.
واعتزل الهولندي كلارنس سيدورف (47 عاما) كرة القدم سنة 2014 بعد مسيرة حافلة قضى الجزء الأكبر منها في ريال مدريد وميلان الإيطالي، قبل أن يعتزل عن عمر 38 عاما بعد موسمين في نادي بوتافوغو البرازيلي.
ونشرت "الصن" البريطانية صورا لسيدورف وزي روبيرتو، فضلا عن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الإكوادوري أنطونيو فالنسيا وهو يُظهر عضلاته المفتولة والضخمة.