فورمولا 1.. معاقبة بيريز بالتراجع ثلاثة مراكز في سباق جائزة إسبانيا الكبرى
سيتأخر سيرجيو بيريز ثلاثة مراكز عند الانطلاق في السباق المقبل في جائزة إسبانيا الكبرى لـ"فورمولا 1" بعد قيادة السائق المكسيكي سيارته رد بول في حالة غير آمنة خلال سباق جائزة كندا الكبرى، أمس الأحد.
وفرض فريق رد بول حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات غرامة قدرها 25 ألف يورو (26935 دولارا) على سائقه المكسيكي.
وانسحب بيريز عندما دخل حارة الصيانة عقب القيادة حول الحلبة بجناح خلفي مكسور؛ ما أدى لتناثر الحطام على سيارته عقب اصطدامه بالحواجز في المنعطف السادس.
وتقول المادة 26.10 من اللوائح الرياضية إنه "إذا واجه السائق صعوبات ميكانيكية خطيرة، فيجب عليه مغادرة الحلبة بمجرد أن يصبح ذلك آمنا".
وقال مراقبو السباق في بيان، إن رد بول أكد خلال جلسة استماع أنه نصح بيريز بإعادة السيارة إلى منطقة الصيانة لتجنب دخول محتمل لسيارة الأمان إذا توقف على الحلبة.
وقال المراقبون إن هناك حاجة لعقوبة رياضية بالإضافة إلى العقوبة المالية بسبب الآثار المتعلقة بالأمان.
وانسحب بيريز من آخر سباقين، بينما حقق زميله ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات والفائز بسباق الأمس ستة انتصارات من تسعة سباقات حتى الآن.