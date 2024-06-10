فورمولا 1.. معاقبة بيريز بالتراجع ثلاثة مراكز في سباق جائزة إسبانيا الكبرى

وتقول المادة 26.10 من اللوائح الرياضية إنه "إذا واجه السائق صعوبات ميكانيكية خطيرة، فيجب عليه مغادرة الحلبة بمجرد أن يصبح ذلك آمنا".

وقال مراقبو السباق في بيان، إن رد بول أكد خلال جلسة استماع أنه نصح بيريز بإعادة السيارة إلى منطقة الصيانة لتجنب دخول محتمل لسيارة الأمان إذا توقف على الحلبة.

وقال المراقبون إن هناك حاجة لعقوبة رياضية بالإضافة إلى العقوبة المالية بسبب الآثار المتعلقة بالأمان.

وانسحب بيريز من آخر سباقين، بينما حقق زميله ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات والفائز بسباق الأمس ستة انتصارات من تسعة سباقات حتى الآن.