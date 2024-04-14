صدمة محمد صلاح بعد الخسارة أمام كريستال بالاس (فيديو)
بدا محمد صلاح جناح ليفربول "مصدوما" من الخسارة 0/1 أمام كريستال بالاس، اليوم الأحد، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقلصت حظوظ ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة 0/1 على ملعبه أنفيلد أمام كريستال بالاس.
وبعد صافرة النهاية بدا صلاح مصدوما ومتأثرا بالخسارة التي قد تكون حاسمة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.
وفشل صلاح في التسجيل والصناعة ولم يقدم الأداء المتوقع منه، ليتلقى ليفربول الخسارة الثانية على التوالي على ملعب أنفيلد.
وسجل صلاح الموسم الحالي 23 هدفا وصنع 13 في 37 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات.
لكن صلاح غاب عن التسجيل والصناعة أمام أتلانتا وكريستال بالاس ليخسر ليفربول 0/3 و0/1 على الترتيب على ملعبه أنفيلد.
وسقط ليفربول 0/3 على أنفيلد يوم الخميس الماضي أمام أتلانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وتقام مباراة العودة يوم الخميس المقبل.
وبالخسارة أمام كريستال بالاس ظل ليفربول في المركز الثالث برصيد 71 نقطة من 32 مباراة.
ويتأخر ليفربول بنقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي الذي لعب 32 مباراة أيضا.
وحال فوز آرسنال على أستون فيلا فإن الغانرز سيخطف الصدارة برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.
ونال ليفربول لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في فبراير الماضي، ويأمل في التتويج بلقب الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي، رغم صعوبة المهمتين، في الموسم الأخير للمدرب الألماني يورغن كلوب.