صدمة محمد صلاح بعد الخسارة أمام كريستال بالاس (فيديو)

بدا محمد صلاح جناح ليفربول "مصدوما" من الخسارة 0/1 أمام كريستال بالاس، اليوم الأحد، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقلصت حظوظ ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة 0/1 على ملعبه أنفيلد أمام كريستال بالاس.

وبعد صافرة النهاية بدا صلاح مصدوما ومتأثرا بالخسارة التي قد تكون حاسمة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وفشل صلاح في التسجيل والصناعة ولم يقدم الأداء المتوقع منه، ليتلقى ليفربول الخسارة الثانية على التوالي على ملعب أنفيلد.

وسجل صلاح الموسم الحالي 23 هدفا وصنع 13 في 37 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات.