الزمالك ينجح في ضم النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا

وأشار المصدر إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إنهاء كل شيء بشكل رسمي مع إدارة سيراميكا.

ورفض المصدر الكشف عن القيمة المالية للصفقة، إلا أنه أكد أن اللاعب وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

وكشف بأن سيراميكا رفض اقتراح الزمالك بدخول أحد لاعبي الأبيض في الصفقة، وتمسك بالحصول على مقابل مادي فقط نظير بيع المهاجم النيجيري.

يذكر أن إيبوكا انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادمًا من إنبي.

وشارك إيبوكا هذا الموسم في 12 مباراة مع سيراميكا كليوباترا، وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

ويضم الزمالك بين صفوفه 4 لاعبين أجانب، هم: الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي البنيني سامسون أكينيولا والسنغالي إبراهيما نداي.

ويتبقى مقعد واحد للاعب أجنبي بعد فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي بالتراضي، وحصول نادي الزمالك على مقدم العقد المدفوع له.