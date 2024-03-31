من هي ليلى بيريرا اللبنانية التي غيرت كرة القدم البرازيلية؟

وبدأ العديد من المتابعين على منصات التواصل ممن لا يعرفونها يتساءلون عن سبب وجودها، بعدما تحدثت مع لاعبي المنتخب في ظل وجود إدنالو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي، بجانبها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تأثير رئيسة بالميراس، بدأ يتزايد سواء على الصعيد الرياضي أو الاجتماعي.

وعملت ليلى بيريرا سابقا في مجالات البنوك والقانون باعتبارها محامية، كما عملت صحفية، وتقدر ثروتها بأكثر من ملياري دولار، حيث كانت واحدة من المستثمرين بالنادي البرازيلي خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تسلك طريقها كسيدة أعمال لتقابل زوجها جوزيه روبيرتو لاماتشيا، وهو رجل أعمال برازيلي شهير، وتعمل ليلى حاليًا رئيسا لشركة "Crefisa"، المتخصصة في الائتمان والتي تمتلك أكثر من مليون عميل، وأسسها زوجها في مدينة ساو باولو البرازيلية في ستينيات القرن العشرين.