ميسي يثير الجدل برسم وشم لشعار برشلونة على ساقه (صورة)
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل مؤخرًا، بعد انتشار صور له فيها وشم على قدمه يحمل شعار برشلونة ناديه السابق.
ميسي كان حديث الصحف الرياضية خلال اليومين الماضيين، بعد أن أوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية، وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري، يوم الأحد الماضي.
تقارير ربطت أفعال ميسي برغبته في الرحيل والعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى الهلال السعودي.
وتداول مغردون على مواقع التواصل صورة للنجم الأرجنتيني ظهرت فيها قدمه مغطاة بوشم كبير، وعلى رأس هذا الوشم شعار نادي برشلونة الإسباني.
وربطت جماهير صورة وشم شعار برشلونة على قدم ميسي برغبة اللاعب الأرجنتيني في العودة لناديه السابق، الذي توج معه بكل البطولات الممكنة.
ويرغب برشلونة في استعادة خدمات ليونيل ميسي، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، خاصة مع عدم توصله إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقده.
ولكن بسبب الأزمات المالية وخطة الإنفاق من الصعب عودة ميسي للنادي الكتالوني، حيث نشرت صحيفة "ليكيب" تقريرًا قالت فيه إنه "بسبب الأمور المعقدة في برشلونة فإن مستقبل ميسي من المرجح أن ينحصر بين عرضي إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي على وجه التحديد".
وأضاف التقرير: "في السعودية يتم تجهيز أكبر عقد في تاريخ كرة القدم من أجل النجم الأرجنتيني، وفي ظل التطورات الكبيرة التي حدثت في الأسابيع الماضية، فقد أصبح العرض السعودي هو المفضل لميسي".
وشددت الصحيفة الفرنسية على أن "خطة ميسي الأساسية هي الاستمرار في أوروبا، لكن ما لم يأتِ نادٍ آخر جديد ويظهر في الصورة، فالأرجح أن يقوم ليونيل ميسي بتعديل خطته".
وانضم ميسي إلى سان جيرمان في العام 2021 ووقّع على عقدٍ لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث، لكن إدارة النادي العاصمي قررت عدم عرض التمديد.