ميسي يثير الجدل برسم وشم لشعار برشلونة على ساقه (صورة)

ميسي كان حديث الصحف الرياضية خلال اليومين الماضيين، بعد أن أوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية، وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري، يوم الأحد الماضي.

تقارير ربطت أفعال ميسي برغبته في الرحيل والعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى الهلال السعودي.

وتداول مغردون على مواقع التواصل صورة للنجم الأرجنتيني ظهرت فيها قدمه مغطاة بوشم كبير، وعلى رأس هذا الوشم شعار نادي برشلونة الإسباني.

وربطت جماهير صورة وشم شعار برشلونة على قدم ميسي برغبة اللاعب الأرجنتيني في العودة لناديه السابق، الذي توج معه بكل البطولات الممكنة.