رد فعل "غير متوقع" من لاعبي ريال مدريد تجاه صفقة مبابي

كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية موقف لاعبي ريال مدريد من تعاقد النادي مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن مبابي، اليوم الجمعة، في خطاب مصور، أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري بعد 8 سنوات قضاها بقميص النادي الفرنسي.

وشددت وسائل إعلام إسبانية على أن ريال مدريد أتم بالفعل التعاقد مع مبابي، حيث سيتم إعلان الصفقة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لريليغو، وعكس التقارير الرائجة، فإن لاعبي ريال مدريد يرحبون باللعب مع مبابي، وهو أمر يختلف عما نشر سابقا، تحديدا حول فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

وحسب التقرير، فإن نجوم وقادة غرفة خلع الملابس في ريال مدريد غير قلقين مما يتردد عن أنانية مبابي وحبه للسيطرة على الأمور.

وأكدت ريليفو أن أغلب لاعبي ريال مدريد غير مهتمين إطلاقا بقضية مبابي، حيث ينصّب تركيزهم كاملا على نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند مطلع الشهر القادم.