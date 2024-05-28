نتائج قرعة كأس السوبر السعودي

ويشارك في الدور قبل النهائي بطل ووصيف كأس الملك، وبطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، وفي حال تكرار فريق يتم إشراك الفريق التالي في الترتيب في الدوري.

وفي الموسم المنقضي، تُوج الهلال بلقب الدوري، وأنهى النصر الموسم في المركز الثاني، ويتنافس الفريقان ذاتهما على لقب كأس الملك عبر المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وبالتالي حظي فريقا الأهلي والتعاون بفرصة المشاركة في كأس السوبر بعد أن أنهيا الموسم في المركزين الثالث والرابع بالدوري، على الترتيب.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة كأس السوبر السعودي، خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس 2025، قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.