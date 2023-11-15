تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي يزاحمون ريال مدريد على ألفونسو ديفيز

وأثبت ديفيز نفسه واحدًا من أبرز لاعبي الظهير الأيسر في العالم منذ مغادرته فانكوفر وايتكابس إلى بايرن في عام 2018.

ورغم أنه بلغ 23 عامًا، مؤخرًا، إلا أنه لعب 171 مباراة وفاز بـ 13 لقبًا كبيرًا خلال فترة وجوده في الفريق البافاري.

ونشر موقع (90min) أن كلا من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي مهتمون بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، رغم علمهم برغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب.

وكشف الموقع بأن تشيلسي، وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيتي، بدآ مراقبة ديفيز الشهر الماضي.

وأوضحت: "مع اهتمام ليفربول وباريس سان جيرمان أيضًا باللاعب الكندي الدولي، يسعى السيتي والبلوز أيضًا للظفر بخدمات اللاعب قبل انتهاء عقده مع بايرن في عام 2025".

وتابعت: "لكن فريق الدوري الإنجليزي والنادي الباريسي يشعران بالقلق من فرصهما في الظفر بخدماته، خاصة وأن الجميع، وحتى نادي بايرن، يعتقدون أن ديفيز يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل".