تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي يزاحمون ريال مدريد على ألفونسو ديفيز
دخلت أندية تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي في منافسة قوية مع ريال مدريد، لضم ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، سواء في الشتاء المقبل، أو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأثبت ديفيز نفسه واحدًا من أبرز لاعبي الظهير الأيسر في العالم منذ مغادرته فانكوفر وايتكابس إلى بايرن في عام 2018.
ورغم أنه بلغ 23 عامًا، مؤخرًا، إلا أنه لعب 171 مباراة وفاز بـ 13 لقبًا كبيرًا خلال فترة وجوده في الفريق البافاري.
ونشر موقع (90min) أن كلا من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي مهتمون بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، رغم علمهم برغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب.
وكشف الموقع بأن تشيلسي، وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيتي، بدآ مراقبة ديفيز الشهر الماضي.
وأوضحت: "مع اهتمام ليفربول وباريس سان جيرمان أيضًا باللاعب الكندي الدولي، يسعى السيتي والبلوز أيضًا للظفر بخدمات اللاعب قبل انتهاء عقده مع بايرن في عام 2025".
وتابعت: "لكن فريق الدوري الإنجليزي والنادي الباريسي يشعران بالقلق من فرصهما في الظفر بخدماته، خاصة وأن الجميع، وحتى نادي بايرن، يعتقدون أن ديفيز يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل".
ويحاول بايرن ربط اللاعب الكندي بعقد جديد لكنه لا يُظهر رغبة كبيرة في الالتزام بمستقبله مع بطل الدوري الألماني.
ومن المرجح أن يتم إنفاق ميزانية ريال مدريد الصيفية في تمويل صفقة ديفيز وإنهاء الانتقال المجاني لكيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
وقد أشارت التقارير إلى أن ديفيز والفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا 14 مرة اتفقا بالفعل على شروط الانتقال.