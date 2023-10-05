بعد نقاش حاد.. كاسترو يستبعد لاعب النصر "حتى إشعار آخر"

نشب خلال بين لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وعبدالمجيد الصليهم لاعب الفريق على خلفية عدم مشاركة الأخير في المباريات.

وحسب قناة ssc الرياضية السعودية، بعد مباراة الرائد تحدث الصليهم مع كاسترو حول عدم مشاركته، إلا أن النقاش احتد بشكل كبير بين الطرفين.

وحسب القناة السعودية فإن كاسترو قرر استبعاد اللاعب من المشاركة مع الفريق حتى إشعار آخر.