بعد نقاش حاد.. كاسترو يستبعد لاعب النصر "حتى إشعار آخر"
نشب خلال بين لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وعبدالمجيد الصليهم لاعب الفريق على خلفية عدم مشاركة الأخير في المباريات.
وحسب قناة ssc الرياضية السعودية، بعد مباراة الرائد تحدث الصليهم مع كاسترو حول عدم مشاركته، إلا أن النقاش احتد بشكل كبير بين الطرفين.
وحسب القناة السعودية فإن كاسترو قرر استبعاد اللاعب من المشاركة مع الفريق حتى إشعار آخر.
ويتواجد اللاعب مع النصر في تدريبات الفريق لكن أمر مشاركته معلق حيث تواجد في مباراة أحد ثم ابتعد عن قائمة الفريق.
وتفاقم الأمر بين اللاعب والمدرب حسب ssc.
وعلق تركي السهلي محلل ssc على الأمر بأن هذه الأمور عادية، وأن تواجد عدد كبير من اللاعبين المهمين في خط وسط النصر جعل المعايير مختلفة.
وتابع في حال عدم وجود لاعبين كبار في خط وسط النصر كان يمكن أن يكون الخبر له صدى آخر.
وواصل "كاسترو يحظى بدعم جماهيري كبير، والمدرب لديه خيارات كثيرة في خط الوسط مثل بروزوفيتش وأوتافيو وسيكو فوفانا".
وأتم "يمكن أن يستكمل اللاعب مشواره مع النصر أو في ناد آخر".
ويحتل النصر المركز الرابع في دوري روشن السعودي بـ18 نقطة وهو رصيد أقل بنقطتين فقط عن الهلال متصدر البطولة بـ20 نقطة.
ويتصدر الفريق مجموعته في دوري أبطال آسيا بـست نقاط من مباراتين.