رد فوري على استبعاد 5 نجوم كبار من منتخب مصر

وقال مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر ل"إرم نيوز" إن رمضان صبحي نجم بيراميدز تم استبعاده بعد تحديد يوم 6 يونيو المقبل موعدًا لجلسة الاستماع في ملف العينة التي تم سحبها منه في مباراة سابقة لبيراميدز.

وأضاف أن التقارير الطبية وراء خروج عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد خضوعه لجراحة في يده كما أن أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي يشكو آلام في الركبة.

وأكد أن هناك تقارير طبية أيضًا خاصة باللاعب أحمد عبد القادر جناح أيسر الأهلي ومصطفى شلبي جناح الزمالك الذين دخلا حسابات الجهاز الفني قبل التراجع عن ضمهما للإصابة.