رد فوري على استبعاد 5 نجوم كبار من منتخب مصر
كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن أسباب استبعاد 5 نجوم كبار من القائمة النهائية التي تستعد لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.
ويلعب منتخب مصر بإستاد القاهرة يوم 6 يونيو المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
ويخرج الفراعنة لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 يونيو المقبل بالجولة الرابعة في ضيافة غينيا.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزه على جيبوتي بنتيجة 6-0 ثم التغلب على سيراليون بنتيجة 2-0.
وقال مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر ل"إرم نيوز" إن رمضان صبحي نجم بيراميدز تم استبعاده بعد تحديد يوم 6 يونيو المقبل موعدًا لجلسة الاستماع في ملف العينة التي تم سحبها منه في مباراة سابقة لبيراميدز.
وأضاف أن التقارير الطبية وراء خروج عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد خضوعه لجراحة في يده كما أن أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي يشكو آلام في الركبة.
وأكد أن هناك تقارير طبية أيضًا خاصة باللاعب أحمد عبد القادر جناح أيسر الأهلي ومصطفى شلبي جناح الزمالك الذين دخلا حسابات الجهاز الفني قبل التراجع عن ضمهما للإصابة.