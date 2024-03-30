أول ظهور لأحمد رفعت بعد محنته الصحية (صور)

بعد نحو 3 أسابيع من محنته الصحية المفاجئة، إثر سقوطه المفاجئ على أرض الملعب في مباراة ناديه أمام الاتحاد السكندري، بدأت حالة لاعب فيوتشر المصري أحمد رفعت تتدرج نحو الشفاء ليظهر للمرة الأولى منذ حادثة السقوط وذلك في صور تم تداولها وهو يتلقى زيارة من وزير الرياضة المصري أشرف صبحي.

وسقط أحمد رفعت أرضا، يوم 11 مارس الجاري في استاد الإسكندرية، قبل نهاية لقاء الاتحاد السكندري ونادي فيوتشر، بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ، قبل أن يتم نقله لمستشفى الإسكندرية ثم إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد استقرار حالته.

وتوقف قلب أحمد رفعت لأكثر من ساعة، عقب سقوطه في لقاء الاتحاد، وخلال إقامته في المستشفى كان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وظهر لاعب مودرن فيوتشر للمرة الأولى دون أجهزة التنفس الاصطناعي التي كان خضع لها بقرار من أطبائه، حيث كان في زيارته في مستشفى القاهرة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.

واطمأن الوزير أشرف صبحي خلال زيارته لأحمد رفعت على الحالة الصحية للاعب الذي بدأ يتماثل للشفاء حيث أشارت تقارير إخبارية إلى أن الأطباء سيراقبون تطور حالته الصحية في الأيام الثلاثة المقبلة قبل اتخاذ قرار مغادرته للمستشفى.