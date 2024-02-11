رد فعل مبابي تجاه مشجعين طالبوه بالبقاء في باريس (فيديو)
رد النجم الفرنسي كيليان مبابي على جماهير طالبته بالبقاء مع باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد الدولي الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما في 30 يونيو المقبل، وسبق أن أبلغ ناديه أنه لن يجدد لما بعد ذلك، رغم وجود بند يتيح له التجديد حتى يونيو 2022.
ويُظهر مقطع فيديو مبابي وهو يشكر عددًا من الجماهير ويلوح لهم بيديه، خلال هتافهم باسمه، ومطالبتهم له بالبقاء مع باريس سان جيرمان.
ويمكن سماع صوت الجماهير وهي تصرخ من المدرجات: "كيليان في باريس"، في حين اكتفى مبابي بالتلويح لهم بيديه.
وتترقب الجماهير معرفة وجهة مبابي المستقبلية، فقد نقلت صحيفة "آس" قبل أيام عن مصادر موثوقة قريبة من باريس سان جيرمان أن مبابي أخبر إدارة النادي بأنه سيعلن قراره النهائي خلال الأيام المقبلة، وفي مدة لا تزيد على أسبوع أو أسبوعين.
وأضافت أن إدارة باريس سان جيرمان تعتبر موقف مبابي علامة جيدة على أن اللاعب يأخذ وقتًا للتفكير في الخيارين المطروحين على الطاولة، وهما: الاستمرار في باريس سان جيرمان، أو الانتقال إلى ريال مدريد.
في حين كشفت صحيفة "ماركا" أن باريس سان جيرمان يتفهم أي قرار يتخذه مبابي، سواء بإنهاء فترة وجوده في فرنسا، أو قبول عرض التجديد المقدم من الخليفي، لكن النادي يعتبر أنه أهم من مبابي وأي لاعب آخر.
وأوضحت أن ريال مدريد يريد ضم مبابي، ويريد باريس سان جيرمان بقاءه، لكن كلا الطرفين يقولان إن استدامة نادييهما وتوازنهما فوق كل شيء.
وكان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر في يونيو 2022، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.
لكن النادي الفرنسي أقنع مبابي بالتجديد لمدة عامين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التجديد حتى يونيو 2025.
غير أن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان في يونيو الماضي أنه لن يفعّل بند التجديد حتى يونيو 2025، ما يعني رحيله مجانا الصيف المقبل.