رد فعل مبابي تجاه مشجعين طالبوه بالبقاء في باريس (فيديو)

رد النجم الفرنسي كيليان مبابي على جماهير طالبته بالبقاء مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما في 30 يونيو المقبل، وسبق أن أبلغ ناديه أنه لن يجدد لما بعد ذلك، رغم وجود بند يتيح له التجديد حتى يونيو 2022.

ويُظهر مقطع فيديو مبابي وهو يشكر عددًا من الجماهير ويلوح لهم بيديه، خلال هتافهم باسمه، ومطالبتهم له بالبقاء مع باريس سان جيرمان.

ويمكن سماع صوت الجماهير وهي تصرخ من المدرجات: "كيليان في باريس"، في حين اكتفى مبابي بالتلويح لهم بيديه.