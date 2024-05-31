أول ظهور لأسطورة ريال مدريد مع النصر السعودي (صورة)
حضر الدولي الإسباني السابق وقائد ريال مدريد، فرناندو هييرو، في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة" لمتابعة مباراة النصر والهلال، في كأس خادم الحرمين، تمهيدًا لتوليه منصبًا مهمًا داخل نادي النصر.
هييرو مطلوب داخل نادي النصر السعودي، لتولّي منصب المدير الرياضي للنادي العاصمي السعودي في الفترة المقبلة.
وتداول مغردون صورة للإسباني وهو موجود في ملعب الجوهرة المشعة، في أول ظهور له بالمملكة العربية السعودية، بعد اقتران اسمه بنادي النصر.
وقدم فرناندو هييرو استقالته من منصبه مديرًا رياضيًا في نادي تشيفاس، المنتمي للدوري المكسيكي.
وأعلن نادي تشيفاس، مساء الأربعاء الماضي، موافقته على الاستقالة التي تقدم بها فرناندو هييرو من منصبه، متمنيًا له النجاح في خطوته المقبلة.
وخاض فيرناندو هييرو تجربة تدريبية قصيرة في ريال مدريد؛ إذ كان مساعدًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلتو خلال موسم 2014، ثم تولّى تدريب فريق ريال أوفيديو، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وعمل هييرو مديرًا رياضيًا لمنتخب إسبانيا، في الفترة من نوفمبر حتى يوليو 2018، كما قاد المنتخب الإسباني مدربًا في كأس العالم بروسيا في العام ذاته.