أول ظهور لأسطورة ريال مدريد مع النصر السعودي (صورة)

حضر الدولي الإسباني السابق وقائد ريال مدريد، فرناندو هييرو، في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة" لمتابعة مباراة النصر والهلال، في كأس خادم الحرمين، تمهيدًا لتوليه منصبًا مهمًا داخل نادي النصر.

هييرو مطلوب داخل نادي النصر السعودي، لتولّي منصب المدير الرياضي للنادي العاصمي السعودي في الفترة المقبلة.

وتداول مغردون صورة للإسباني وهو موجود في ملعب الجوهرة المشعة، في أول ظهور له بالمملكة العربية السعودية، بعد اقتران اسمه بنادي النصر.