اعتاد الإطاحة باللاعبين المخضرمين.. ديوكوفيتش يستعد لاختبار إتشيفيري
يتمتع نوفاك ديوكوفيتش بسجل وخبرة لا مثيل لهما في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس؛ ما قد يجعله هدفا مثاليا لتوماس إتشيفيري الذي اعتاد الإطاحة باللاعبين المخضرمين في ملبورن بارك.
وظهر الأرجنتيني إتشيفيري في حالة رائعة هذا الأسبوع حيث أطاح بكل من غايل مونفيس وأندي موراي بثلاث مجموعات دون رد ليضرب موعدا مع ديوكوفيتش في الدور الثالث يوم الجمعة.
ولم يكن ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في أفضل مستوياته بعد معاناته أحيانا ليفوز بصعوبة على دينو بريزميتش وأليكسي بوبيرين في أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام.
وقال الصربي، الذي كان إلى جانب مونفيس وموراي ضمن مجموعة من النخبة برزت منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إنه سيقوم بواجبه قبل مواجهته مع إتشيفيري لتجنب نفس مصير الفرنسي والبريطاني.
وأبلغ بطل أستراليا المفتوحة عشر مرات والذي تغلب على إتشيفيري في بطولتي اتحاد لاعبي التنس المحترفين في باريس وروما العام الماضي للصحفيين: "لم أره يلعب، لكنه تغلب على مونفيس وموراي بشكل مريح في المباراتين".
وأضاف: "سيتعين علي أن أقوم بواجبي وأرى كيف لعب تلك المباريات، من الواضح أنه ربما يلعب التنس الأفضل في حياته على الملاعب الصلبةـ توماس رجل عظيم".
وتابع ديوكوفيتش: "سأحاول التعلم من المباراتين السابقتين اللتين خضناهما، يجب أن أكون مستعدا للغاية وجاهزا لذلك".
ويلعب يانيك سينر وستيفانوس تيتيباس وأندريه روبليف وأليكس دي مينو، وهم أيضا ضمن اللاعبين العشرة الأوائل، يوم الجمعة.
وفي منافسات السيدات، ستواجه القادمة من روسيا البيضاء أرينا سبالينكا، حاملة اللقب والمصنفة الثانية في البطولة، منافستها الأوكرانية ليسيا تسورينكو في مباراة سيكون فيها الصراع الأوكراني نقطة توتر.
وكان من المقرر أن تتواجه اللاعبتان في إنديان ويلز عام 2023، لكن تسورينكو انسحبت من المباراة بعد حديث مع ستيف سيمون الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبات التنس المحترفات بشأن استجابة مسؤولي اللعبة تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا والذي كانت روسيا البيضاء نقطة انطلاق له.
وتلتقي الأمريكية كوكو غوف المصنفة الرابعة في البطولة، وحاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة، مع مواطنتها أليسيا باركس، بينما تلعب اللاعبة المحلية ستورم هانتر مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة التاسعة.