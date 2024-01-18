اعتاد الإطاحة باللاعبين المخضرمين.. ديوكوفيتش يستعد لاختبار إتشيفيري

يتمتع نوفاك ديوكوفيتش بسجل وخبرة لا مثيل لهما في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس؛ ما قد يجعله هدفا مثاليا لتوماس إتشيفيري الذي اعتاد الإطاحة باللاعبين المخضرمين في ملبورن بارك.

وظهر الأرجنتيني إتشيفيري في حالة رائعة هذا الأسبوع حيث أطاح بكل من غايل مونفيس وأندي موراي بثلاث مجموعات دون رد ليضرب موعدا مع ديوكوفيتش في الدور الثالث يوم الجمعة.

ولم يكن ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في أفضل مستوياته بعد معاناته أحيانا ليفوز بصعوبة على دينو بريزميتش وأليكسي بوبيرين في أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وقال الصربي، الذي كان إلى جانب مونفيس وموراي ضمن مجموعة من النخبة برزت منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إنه سيقوم بواجبه قبل مواجهته مع إتشيفيري لتجنب نفس مصير الفرنسي والبريطاني.