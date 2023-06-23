كودي جاكبو يوزع الطعام على الأطفال في توغو موطن والده (فيديو)
استغل المهاجم الهولندي كودي جاكبو لاعب ليفربول فترة الإجازة الصيفية لزيارة توغو موطن والده ليوزع الطعام على الأطفال.
وانتشرت مقاطع فيديو لجاكبو وهو في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حيث لا يزال بعض أفراد عائلته يقيمون هناك.
ويظهر جاكبو وهو يطعم الأطفال المشردين وهم يتجمعون للترحيب باللاعب.
وكان جاكبو، البالغ من العمر 24 عامًا، قد أعرب في 2019 عن رغبته في السفر إلى توغو لكن جدوله المزدحم ووباء كورونا منعه من القيام بذلك.
ويتواجد المهاجم الهولندي في مدينة لومي منذ يوم الإثنين، حيث قام بتوزيع الملابس والقبعات على بعض المشجعين.
وتلقى جاكبو ترحيبًا بطوليًا من مشجعي ليفربول الذين كانوا في المطار للقاء المهاجم.
وقال جاكبو في 2019: "كان أخي الأكبر في توغو، تمامًا مثل أخي الأصغر".
وأضاف: "لا تزال زيارة توغو على رأس قائمة أولوياتي، لكن إيجاد الوقت.. من الصعب على لاعب كرة القدم، خاصة بالنسبة للاعب الدولي التخطيط لعطلة أطول".
واتصل اتحاد توغو لكرة القدم بجاكبو بشأن اللعب لبلده الأب قبل أربع سنوات عندما كان في آيندهوفن، لكنه اختار هولندا.
وسجل اللاعب، 7 أهداف في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في موسمه الأول مع الريدز.
ومن المتوقع أن يلعب جاكبو دورًا رئيسيًا في الموسم القادم حيث يتطلع ليفربول إلى العودة إلى دوري أبطال أوروبا.
وانضم جاكبو إلى الريدز من آيندهوفن في يناير.
وأصبح جاكبو لاعبًا مهما لبلاده، حيث سجل في جميع مباريات المجموعة الثلاث في كأس العالم 2022، ما ساعده على الانتقال إلى ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني.