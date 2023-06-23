كودي جاكبو يوزع الطعام على الأطفال في توغو موطن والده (فيديو)

ويتواجد المهاجم الهولندي في مدينة لومي منذ يوم الإثنين، حيث قام بتوزيع الملابس والقبعات على بعض المشجعين.

وتلقى جاكبو ترحيبًا بطوليًا من مشجعي ليفربول الذين كانوا في المطار للقاء المهاجم.

وقال جاكبو في 2019: "كان أخي الأكبر في توغو، تمامًا مثل أخي الأصغر".

وأضاف: "لا تزال زيارة توغو على رأس قائمة أولوياتي، لكن إيجاد الوقت.. من الصعب على لاعب كرة القدم، خاصة بالنسبة للاعب الدولي التخطيط لعطلة أطول".