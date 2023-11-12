تريبيير يفسر أسباب مشادته الكلامية مع مشجع عقب خسارة نيوكاسل أمام بورنموث (فيديو)

كشف كيران تريبيير، نجم نيوكاسل يونايتد، أسباب دخوله في مشادة كلامية مع أحد مشجعي فريقه عقب الخسارة أمام بورنموث، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم دومينيك سولانكي هدفين في الشوط الثاني ليمنح بورنموث الفوز 2-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد المنهك، وهو ما دفع الفريق الفائز نحو المركز 17 في جدول ترتيب الدوري، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وافتقد نيوكاسل لعدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة والإيقافات؛ ما أجبر المدرب إيدي هاو، اللاعب والمدرب السابق في بورنموث، على الدفع بأنتوني جوردون كمهاجم صريح بشكل مؤقت.

والتقطت عدسات الجماهير، كيران تريبيير يدخل في مشادة كلامية مع أحد مشجعي الفريق عقب الخسارة.

وظهر المشجع منفعلا خلال حديثه مع تريبيير، إذ رد عليه اللاعب منفعلًا: "ألم تشاهد اللاعبين وهم يقدمون كل ما لديهم اليوم؟ كم عدد الإصابات التي نعاني منها حاليًّا؟!".