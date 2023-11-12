تريبيير يفسر أسباب مشادته الكلامية مع مشجع عقب خسارة نيوكاسل أمام بورنموث (فيديو)
كشف كيران تريبيير، نجم نيوكاسل يونايتد، أسباب دخوله في مشادة كلامية مع أحد مشجعي فريقه عقب الخسارة أمام بورنموث، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل المهاجم دومينيك سولانكي هدفين في الشوط الثاني ليمنح بورنموث الفوز 2-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد المنهك، وهو ما دفع الفريق الفائز نحو المركز 17 في جدول ترتيب الدوري، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
وافتقد نيوكاسل لعدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة والإيقافات؛ ما أجبر المدرب إيدي هاو، اللاعب والمدرب السابق في بورنموث، على الدفع بأنتوني جوردون كمهاجم صريح بشكل مؤقت.
والتقطت عدسات الجماهير، كيران تريبيير يدخل في مشادة كلامية مع أحد مشجعي الفريق عقب الخسارة.
وظهر المشجع منفعلا خلال حديثه مع تريبيير، إذ رد عليه اللاعب منفعلًا: "ألم تشاهد اللاعبين وهم يقدمون كل ما لديهم اليوم؟ كم عدد الإصابات التي نعاني منها حاليًّا؟!".
وقال تريبيير في تصريحاته عقب المباراة، عن أزمته مع المشجع: "لقد كانت إحدى اللحظات التي يكون فيها المشجعون عاطفيين، خاصة مع سفرهم بعيدًا، كنا فقط نجري محادثة".
وأضاف: "نعتذر للجماهير عن الخسارة، اللاعبون يبذلون كل ما في وسعهم في هذه الظروف التي يمرون بها، نحن لا نشعر بالذعر وعلينا أن نبقى معًا".
وتابع: "أردنا أن نلعب في دوري أبطال أوروبا كما نريد أن نلعب في كل مسابقة، لذلك لا أورد أي أعذار لأن هذا هو الواقع. نحن نلعب كل ثلاثة أيام".
وأتم: "لكن هذا ما نريده، وسنواصل المضي قدما. فقدنا الكثير من اللاعبين، وهذه هي الحال الآن، وعلينا جميعًا أن نقدم المزيد من الجهد".
ورفع الفوز رصيد بورنموث، الذي تراجع إلى منطقة الهبوط بعد هزيمته 6-1 أمام مانشستر سيتي قبل أسبوع، إلى تسع نقاط في المركز 17 بفارق ثلاث نقاط عن لوتون تاون. وتراجع نيوكاسل إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة من 12 مباراة.