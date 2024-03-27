الجيش الملكي يقاضي مسؤولاً سابقًا في اتحاد الكرة المغربي

قرر نادي الجيش الملكي، متصدر الدوري المغربي وحامل لقب الموسم الماضي، رفع دعوى قضائية ضد محمد الكرتيلي العضو السابق للاتحاد المغربي لكرة القدم ورئيس نادي اتحاد الخميسات السابق، على خلفية اتهامه نادي الجيش بشراء ذمة لاعبين من أندية منافسة للتتويج بلقب الدوري.

وقال محمد الكرتيلي، الذي ترأس الاتحاد الزموري للخميسات، في برنامج إذاعي، الإثنين، إن فريقه حُرِم من التتويج بلقب الدوري في موسم 2007ـ 2008، عن طريق التلاعب بمبارتين، ويتعلق الأمر بمباراة الجيش والنادي القنيطري التي انتهت بالتعادل، ومواجهة الفتح واتحاد الخميسات وذلك بتحفيز لاعبي الفتح للفوز.

وعقب الاتهامات التي وجهها الكرتيلي، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قال مسؤول في نادي الجيس الملكي إن فريقه قرر مقاضاة الكريتلي بسبب الاتهامات الخيالية والباطلة التي وجهها بحق النادي.

وقال محمد الشرع، المتحدث الرسمي باسم الفريق، في تصريحات إعلامية إن "خروج الكرتيلي باتهامات باطلة، الغرض منه التشويش على الفريق في المراحل الأخيرة من مسابقة الدوري التي يسعى فيها فريقه إلى فوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

واعتبر الشرع أن ما صدر عن الكرتيلي يعد تصريحًا غير مسؤول وأن التلاعب المزعوم الذي يتحدث عنه مجرد افتراءات لا أكثر."

وقبل 6 جولات من نهاية السباق، يتصدر الجيش الملكي المغربي الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة على بعد 4 نقاط من الرجاء أقرب ملاحقيه، كما حقق الفوز 13 مرة في آخر 15 مباراة ضمن الدوري المحلي.