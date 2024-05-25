الموعد والقنوات الناقلة لديربي مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى ملعب "ويمبلي" لاستضافة لقاء ديربي مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بين مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي.

وتعد هذه المواجهة ختاما للموسم الكروي في إنجلترا، بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، كما أن ليفربول فاز بلقب كأس الرابطة.

وترصد "إرم نيوز" في السطور المقبلة ملامح مواجهة ديربي مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "ويمبلي" في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة bein sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.