الموعد والقنوات الناقلة لديربي مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى ملعب "ويمبلي" لاستضافة لقاء ديربي مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بين مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي.
وتعد هذه المواجهة ختاما للموسم الكروي في إنجلترا، بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، كما أن ليفربول فاز بلقب كأس الرابطة.
وترصد "إرم نيوز" في السطور المقبلة ملامح مواجهة ديربي مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "ويمبلي" في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة.
وتذاع المباراة عبر قناة bein sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.
مشوار الفريقين
تخطى مانشستر يونايتد عقبة ويغان بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي الأول، ثم فاز على نيوبورت كونتي بنتيجة 4-2 في ثاني الأدوار التمهيدية، ثم تغلب على نوتينغهام فورست بنتيجة 1-0 في الدور التمهيدي الأخير.
وأقصى مانشستر يونايتد منافسه ليفربول في ربع النهائي بنتيجة 4-3، ثم فاز على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3.
وتخطى مانشستر سيتي منافسه هيديرسفيلد تاون بنتيجة 5-0 بالدور التمهيدي الأول، ثم توتنهام بنتيجة 1-0 في ثاني الأدوار التمهيدية، ثم تغلب على لوتون تاون بنتيجة 6-2 في الدور التمهيدي الأخير.
وتجاوز مانشستر سيتي عقبة نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 في ربع النهائي وأيضًا فاز على تشيلسي بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.
وتوج مانشستر يونايتد باللقب 12 مرة آخرها موسم 2015 - 2016، بينما فاز مانشستر سيتي باللقب 7 مرات آخرها في الموسم الماضي.
موسم السيتي
يسعى مانشستر سيتي لاستكمال موسمه المميز، الذي حقق خلاله لقب الدوري الإنجليزي بحصد ثاني الألقاب المحلية.
وقال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في تصريحات للصحفيين، قبل مواجهة النهائي، إنه سيواجه الفريق الأفضل في إنجلترا على مستوى البطولات والتاريخ.
وأوضح أن فريقه يبحث عن كتابة التاريخ بتحقيق الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي، ليكون أول فريق يحقق هذا الإنجاز.
ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلة تضم ستيفان أورتيغا لحراسة المرمى، وأمامه مانويل أكانغي، وكايل ووكر، وروبن دياز، ويوشكو غفارديول للدفاع.
ويقود خط الوسط ماتيو كوفاسيتش، ورودري، وبرناردو سيلفا، مع صانع اللعب كيفين دي بروين، وفيل فودين وفي الهجوم إرلينغ هالاند.
مباراة الوداع
يخوض مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة على الأرجح تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
وكشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة إدارة مانشستر يونايتد في الإطاحة بالمدرب الهولندي، عقب نهاية الموسم الحالي.
ويعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلة تضم حارس المرمى أندريه أونانا، وأمامه آرون بيساكا، وليساندرو مارتينيز، وديوغو دالوت، وكاسيميرو للدفاع.
وفي الوسط سفيان أمرابط، وكوبي ماينو، وأليخاندرو غارناتشو، وسكوت مكتوميناي، وبرونو فرنانديز، والمهاجم أمادو تراوري.