مغربي يهز شباك روما الإيطالي على طريقة رونالدو (فيديو)
سجل المهاجم المغربي لنادي بولونيا هدفا رائعا خلال مواجهة روما، الإثنين، ضمن الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ليساهم في فوز فريقه خارج القواعد (3 ـ1).
وبفوزه على روما في ملعب "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية، (3 ـ 1)، رفع بولونيا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، مدعما حظوظه في اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل فيما تجمد رصيد منافسه روما في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.
ونجح المغربي أسامة العزوزي في تسجيل هدف عالمي من ضربة مقصية رائعة على طريقة هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.
ونجح جوشوا زيركزي في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 45، قبل أن يضيف أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثالث في الدقيقة 65، فيما سجل سردار آزمون الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.
وبدأ العزوزي مسيرته مع إف سي إمين في دوري الدرجة الثانية الهولندي ثم انتقل إلى فيتيس أرنهيم ومنه إلى غرونينغن في الدرجة الأولى الهولندية.
وخلال 2022، انتقل إلى سانت غيلواز البلجيكي قبل أن يمضي في يوليو 2023 عقدا مع نادي بولونيا حتى يونيو 2027.
ولعب خلال الموسم الحالي 13 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين.