الاتفاق السعودي يوافق على تواجد لينغارد في تدريباته لشهر واحد فقط
وافق نادي الاتفاق السعودي بقيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد على انضمام مواطنه جيسي لينغارد إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لمدة شهر.
ويقود المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد نادي الاتفاق، ووصل به إلى المركز الرابع بعد 7 جولات.
ونشر الاتفاق بيانا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، قال فيه: وافقت إدارة نادي الاتفاق على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة شهر".
لينغارد صاحب الـ30 عاما أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع نوتنغهام فورست الإنجليزي في يوليو الماضي.
وبعد عدة انتقالات بنظام الإعارة، استقر جيسي لينغارد في نوتنغهام فورست الذي لعب له موسما واحدا فقط، لكن اللاعب لا يرتبط حاليا بأي ناد.
وارتبط لينغارد بالانتقال للدوري السعودي، لكن لم يحدث أي شيء رسمي.
ويضم الاتفاق مجموعة من المحترفين المميزين مثل جوردان هندرسون وجورجينو فينالدوم وديماراي غراي وجاك هيندري وموسى ديمبلي.
وقد تكون موافقة الاتفاق على انضمام اللاعب لتدريباته تمهيدا لضمه حال ظهوره بمستوى جيد خلال هذا الشهر.