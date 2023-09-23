الاتفاق السعودي يوافق على تواجد لينغارد في تدريباته لشهر واحد فقط

لينغارد صاحب الـ30 عاما أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع نوتنغهام فورست الإنجليزي في يوليو الماضي.

وبعد عدة انتقالات بنظام الإعارة، استقر جيسي لينغارد في نوتنغهام فورست الذي لعب له موسما واحدا فقط، لكن اللاعب لا يرتبط حاليا بأي ناد.

وارتبط لينغارد بالانتقال للدوري السعودي، لكن لم يحدث أي شيء رسمي.

ويضم الاتفاق مجموعة من المحترفين المميزين مثل جوردان هندرسون وجورجينو فينالدوم وديماراي غراي وجاك هيندري وموسى ديمبلي.

وقد تكون موافقة الاتفاق على انضمام اللاعب لتدريباته تمهيدا لضمه حال ظهوره بمستوى جيد خلال هذا الشهر.