على رأسهم الدنمارك واليونان.. أبطال الظل يعانقون المجد في ذاكرة اليورو

تنطلق، مساء الجمعة المقبل، منافسات النسخة رقم 17 من عمر بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا.

وتلمع الأسماء البارزة في البطولة القارية كمرشحين محتملين على اللقب الأوروبي وعلى رأسهم إيطاليا آخر بطل لأوروبا في نسخة 2020 بجانب ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا، وفرنسا بطل العالم العام 2018، ووصيف نسخة المونديال الأخيرة.

لكن كأس الأمم الأوروبية تبدو بطولة شاهدة على مفاجآت غير معتادة، وحكايات لا تُصدق في تاريخ كتبه أبطال الظل ممن كانوا خارج الترشيحات تمامًا، وفجأة اعتلوا العرش الأوروبي.

وترصد "إرم نيوز" في السطور التالية أبرز المفاجآت الخالدة في ذاكرة اليورو قبل انطلاق نسخة 2024: