باريس سان جيرمان يكتسح مونبيليه بسداسية

تقدم باريس في الدقيقة 14 عن طريق فيتينيا، الذي تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من مبابي، ليسددها أرضية زاحفة سكنت شباك مونبيليه.

وبعد التقدم، سعى باريس إلى إضافة هدف ثانٍ، وتألق مبابي وتحرك على الجهتين اليمنى واليسرى، وأسفر ذلك عن تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من زميله كولو مواني.

ورغم تقدم باريس بثنائية، حاول مونبيله العودة في المباراة، ونجح بذلك في الدقيقة 30 بعدما سجل له أرنود هدف تقليص الفارق، واحتسب الحكم ضربة جزاء له في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، لينفذها تيجي سافنير في الشباك بنجاح، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

وفي الشوط الثاني، تألق مبابي وسجل هدفًا رائعًا، بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مونبيليه في الدقيقة 50، ثم سجل زميله لي كانج إن الهدف الرابع بعد ذلك بثلاث دقائق بتمريرة من كولو مواني.

ولم يبدِ مونبيليه أي مقاومة لتألق سان جيرمان خاصة مبابي، الذي تلقى تمريرة طويلة من زميله فيتينيا داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 63، مسجلاً الهدف الخامس.

وإلى جانب تألق مبابي، وضح دور فيتينيا، الذي سجل هدفًا وصنع هدفًا لمبابي، قبل أن يصنع الهدف السادس في الدقيقة 89، لزميله نونو مينديز حيث مرر له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليضعها الأخير في الشباك.