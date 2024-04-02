وفاة مفاجئة لمدرب تونسي في نادي الجيش الرواندي

أعلن نادي الجيش الرواندي، الثلاثاء، وفاة مدربه التونسي عادل الزرن الذي يعمل بالنادي في خطة مدرب مكلف باللياقة، من دون الكشف عن ملابسات أو أسباب الوفاة المفاجئة.

ونقلت تقارير إخبارية تونسية أن عادل الزرن، وبحسب شهادات من أطراف قريبة، كان بصحة جيدة حتى يوم الثلاثاء، كما كان حاضرا ومارس مهامه بشكل طبيعي مع النادي، مساء الأحد، في مباراة الجيش الرواندي وموهازي يونايتد، التي انتهت (1 ـ1)، ضمن الدوري المحلي.

ونعى نادي الجيش الرواندي مدربه، في منشور على حساباته بمنصات التواصل، قال فيه: "ببالغ الحزن العميق نعلن وفاة مدرب اللياقة البدنية في النادي، الدكتور عادل زرن، لم يتم تحديد ظروف الوفاة بعد".

كما نعى نادي سيمبا الزرن، في بيان، قائلا: "كان عادل الزرن شخصا لطيفا وضاحكا وودودا تجاه اللاعبين، وكان محبوبا من قبل الجميع طوال الفترة التي كان فيها في فريقنا من 2018 إلى 2021. سيمبا يعزي عائلة الفقيد وفريق الجيش الرواندي وجميع عائلة كرة القدم بعد هذا المصاب الكبير.. ندعو الله أن ترتاح روحه في الجنة".