فرحة رونالدو الجنونية بعد كسر رقم حمد الله (فيديو)

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بصورة جنونية بعد إنجاز تاريخي حصده في مباراة الاتحاد مساء اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة لدوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو ثنائية للنصر في مرمى الاتحاد ليصبح الهداف التاريخي لدوري روشن في موسم واحد بعدما وصل إلى 35 هدفًا.