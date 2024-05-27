فرحة رونالدو الجنونية بعد كسر رقم حمد الله (فيديو)
احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بصورة جنونية بعد إنجاز تاريخي حصده في مباراة الاتحاد مساء اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة لدوري روشن السعودي.
وسجل رونالدو ثنائية للنصر في مرمى الاتحاد ليصبح الهداف التاريخي لدوري روشن في موسم واحد بعدما وصل إلى 35 هدفًا.
وأحرز رونالدو الهدف الأول للنصر في مرمى الاتحاد في الدقيقة 45+3 ثم أحرز هدفًأ ثانياً في الدقيقة 69.
واحتفل رونالدو بفرحة كبيرة بعد الهدف الثاني الذي سجله وكسر به رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 34 هدفًأ في موسم واحد من قبل.
وكتبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): "كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهدافا خلال موسم واحد في تاريخ دوري روشن السعودي (35 هدفا)".
ويستضيف النصر منافسه الاتحاد، مساء اليوم، على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ34 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الخامس بـ 54 نقطة.